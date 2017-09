Am Sonntag wird Angela Merkels Koalitionspartner gewählt. Spannend, wenn überhaupt, ist nur, ob Gelb oder Grün genug Stimmen bekommen, um in einer Zweierkoalition mitregieren zu können. Die Koalition, also, die zwischen 2009 und 2013 solche politischen Volltreffer wie Hotelsteuer und Herdprämie landete. Und jene, die in den vergangenen Jahren von Welt, Berliner Zeitung, Cicero, Kölner Stadt-Anzeiger und vom kürzlich verstorbenen CDU-Politiker Heiner Geißler die "Koalition der Zukunft" genannt wurde.

So richtig glaubt aber keiner mehr daran, oder? Schwarz-Grün war vor kurzem noch die ökologisch-konservative Zukunft deutscher Politik, heute umwirbt die Union wieder den "natürlichen Partner", die FDP. Wo ist die Aufbruchsstimmung hin?

Es ist ja nicht so, als hätte sich etwas in der Einstellung der Bevölkerung geändert. Inhaltlich, zumindest. Laut einer repräsentativen Umfrage des Bundesumweltministeriums ist Umwelt für Deutsche auf Platz drei der dringlichsten Probleme des Landes, nach Migration und Kriminalität. Das gilt für Konservative im Speziellen: "Traditionelle Milieus sind in besonderem Maße um den Zustand der Umwelt besorgt", heißt es da. Und: "Der bürgerliche Mainstream sucht nach passenden Leitbildern für eine dauerhaft tragbare, nachhaltige Entwicklung." 84 Prozent verbinden mit dem Umweltschutz eine Verbesserung der Gesundheit, 81 Prozent mehr Lebensqualität und 76 Prozent mehr Naturverbundenheit. 58 Prozent sind der Überzeugung, dass mehr Umweltschutz zu mehr Gemeinschaft unter Menschen führt. Die Umwelt, so kann man das auch lesen, als Lösung für Begleiterscheinungen technisierten Lebens.

Dass das heutige Bildungsbürgertum Landlust, Schrot und Korn, Raus aufs Land, Biomärkte, Entschleunigung, digital detox und veganes Sojageschnetzeltes hervorgebracht hat, ist schon Folklore. Zeitgenössisches Leben für jene, die es sich erstens leisten können, zweitens Gesundheit und Gesinnung als hohe Güter sehen, und drittens skeptisch auf neueste Umwälzungen blicken; Menschen, denen Omas Soleier erst einmal sympathischer sind als Monsantos Hyperertragsgetreide.

Man spürt diese Art des Denkens und Lebens über große Teile der Republik hinweg, in Mittelschicht und Bürgertum. Deutschland ist ökologisch und sozial. Aber das, weil es neben der Ökologie wohl die deutscheste aller Grundhaltungen ist, auf eine konservative Art.

Wieso also gibt es keine Mehrheit für eine konservativ-ökologische Politik? Wieso besetzt niemand diesen Raum in der gemäßigten, bürgerlichen, an Umwelt und Natur interessierten Mitte?

Grüne und Union

Nimmt man die beiden Parteien als Beispiel, die das heute umsetzen könnten, die Union und die Grünen, finden sich zwei Gründe. Ein politischer und ein kulturell-historischer. Beide mit demselben Ergebnis.

Politisch hat sich nach vielen Jahren des ökologisch-ökonomischen Konsens bei vielen Wissenschaftlern, und zuletzt auch einigen – zumeist linken, grünen – Politikern, das Verständnis durchgesetzt, dass konsequente Ökologie ertragen muss, ein Nullsummenspiel zu sein. Das Auto des einen ist die Atemnot des anderen. Wenn die Umwelt, und damit die Bürger, die Gesundheit und die Lebensqualität gewinnen, dann verlieren bestimmte Industrien, Bergbauunternehmen und ja, womöglich auch Automobilhersteller.

Fabian Federl ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft bei ZEIT ONLINE.

Dafür fehlt Deutschland unter Angela Merkel, der großen Verwalterin, der Mut und eine Vision. Mindestens eines von beidem. Für etwas wie den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, wie er in Norwegen (2030), in Frankreich (2040) und sogar in Großbritannien (2040) beschlossen ist. Die deutsche Regierung traut sich nicht einmal an einen Dieselausstieg, obwohl das aus offensichtlichen Gründen bitter nötig ist, und obwohl es laut einer Forsa-Umfrage 59 Prozent der Wähler befürworten. Die gesellschaftliche Unterstützung ist da – der Dieselskandal hätte für den Verbrennungsmotor das sein können, was Fukushima für die Atomkraft war.

Es gibt aber andererseits auch eine implizite Erklärung für diesen brachliegenden, ökokonservativen Raum. Und die liegt im Selbstverständnis jener Partei, die das möglich machen könnte. Die Union. Sie hat konservative Positionen, die Menschen zu Konservativen machen, geräumt, und betont jene, die aus Konservativen Privilegienverwalter machen.