Die Explosion in der Londoner U-Bahn sollte nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May "enorme Schäden" anrichten. In einer Fernsehansprache verurteilte sie den "feigen Angriff". Zuvor war May mit ihrem Sicherheitskabinett zusammengekommen. Die Terrorwarnstufe wird nach dem Attentat, das die Ermittler als Terrorakt einstufen, vorerst nicht erhöht, sagte May. Es gelte weiterhin die Warnstufe "ernst", das ist die zweithöchste in Großbritannien.

Bei der Bombenexplosion an der Station Parsons Green waren am Morgen gegen 8.20 Uhr Ortszeit mindestens 29 Menschen verletzt worden. Die meisten von ihnen erlitten Verbrennungen. Viele konnten nach einer Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.



Nach Angaben der Antiterrorabteilung der britischen Polizei war der Sprengsatz selbst gebaut und detonierte nicht vollständig. Fotos, die vom Tatort stammen sollen, zeigen einen weißen Eimer, der in einer Supermarkttüte steht. Aus seinem Inneren lodern kleinere Flammen. Aus dem Eimer hängen Drähte. Die BBC berichtete unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen, dass der verwendete Sprengsatz mit einem Zeitzünder versehen gewesen sei.



Fahndung läuft, Trump twittert

Wer für den Anschlag verantwortlich ist, ist unklar. Noch hat sich niemand zu der Tat bekannt. An der Fahndung nach dem oder den Tätern beteiligte sich neben der Polizei auch der Inlandsgeheimdienst MI5.



Angaben des US-Präsidenten Donald Trump, wonach die Attentäter schon vor der Tat "im Visier von Scotland Yard" gewesen seien, bestätigten die britischen Behörden nicht. Die Londoner Polizei sprach von einer "nicht hilfreichen Spekulation" des US-Präsidenten. Nick Timothy, der frühere Stabschef von Premierministerin Theresa May, zeigte sich überzeugt davon, dass Trump nicht wisse, wovon er rede. Ob die Anmerkung des US-Präsidenten zutreffe oder nicht – sie sei "so wenig hilfreich" vom Präsidenten eines Landes, mit dem Großbritannien in der Geheimdienstarbeit kooperiere, schrieb Timothy auf Twitter. May selbst sagte, es sei "nie hilfreich, über eine laufende Ermittlung zu spekulieren".



Noch ist unklar, ob die britischen Behörden konkrete Hinweise auf den oder die möglichen Täter hatten. Träfe dies zu, dann hätte Trump die Information preisgegeben, bevor die britischen Behörden damit an die Öffentlichkeit gingen.

Bereits nach dem Attentat auf ein Popkonzert der US-Sängerin Ariana Grande im Mai in Manchester mit 22 Todesopfern hatte es Spannungen zwischen den britischen und den US-Behörden gegeben. Britische Behördenvertreter waren verärgert darüber, dass mit den US-Partnern geteiltes Material an die Medien gelangt war. Die New York Times hatte damals Fotos von den Resten der Bombe veröffentlicht. Außerdem hatte Trump nach dem Anschlag in London, bei dem Anfang Juni sieben Menschen getötet wurden, den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan mit dem Vorwurf verärgert, dass dieser die terroristische Bedrohung nicht ernst nehme.