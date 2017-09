Hurrikan "Maria" hat auf Puerto Rico schweren Verwüstungen hinterlassen. Nach fünf Tagen ohne Licht und Klimaanlagen sowie steigender Notlagen wegen Trinkwassermangel ist kaum Besserung in Sicht. Der Gouverneur des US-Außengebiets hat nun die Bundesregierung in Washington zur Unterstützung aufgefordert.



"Das ist eine humanitäre Katastrophe, die 3,4 Millionen US-Bürger betrifft. Wir werden die volle Unterstützung durch die US-Regierung brauchen. Die Leute dürfen nicht vergessen, dass wir US-Bürger sind - und stolz darauf", hieß es in einer Stellungnahme von Gouverneur Ricardo Rosselló. "Angesichts der fragilen wirtschaftlichen Lage von Puerto Rico bitten wir die Regierung von Präsident Donald Trump und den US-Kongress, entschlossen zu handeln, um Puerto Rico wieder aufzubauen."

Kritik an Trumps Twitter-Fokus

Das Weiße Haus hatte zuvor Kritik zurückgewiesen, Trump widme der Lage in dem Außengebiet nicht genügend Aufmerksamkeit. Die Regierung habe einen "beispiellosen" Einsatz geleistet, um den Menschen auf Puerto Rico mit Bundesmitteln zu helfen, sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders in Washington. Die Reaktion sei "alles andere" als langsam gewesen. Man werde weiterhin alles tun, was möglich sei.

Trump war vor allem dafür kritisiert worden, dass er in mehreren Twitternachrichten harsch gegen Footballspieler austeilte, sich aber gleichzeitig nicht zu der Zerstörung auf Puerto Rico äußerte.

Viele der 1,6 Millionen Bürger Puerto Ricos sind derzeit ohne Strom. "Maria" hatte ein Stromnetz zerstört, das bereits zuvor als veraltet galt. Lediglich in einigen Krankenhäusern und umgebenden Gebieten sei der Strom wiederhergestellt worden, sagte Puerto Ricos Minister für öffentliche Angelegenheiten, Ramón Rosario. Es werde Monate dauern, bis die Stromversorgung auf der Insel voll intakt sei. Der langfristige Ausfall dürfte auch zu einem weiteren Problem für die durch eine Rezession geplagte Wirtschaft werden.

Als assoziierter Freistaat gehört die Insel nicht zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bewohner sind zwar US-Bürger, dürfen nicht an der Präsidentschaftswahl teilnehmen, und ihre Delegierten im Kongress in Washington haben kein Stimmrecht. Zuletzt stand das Außengebiet mehrfach am Rand des finanziellen Zusammenbruchs und ist auf Hilfe aus Washington angewiesen.