Bei einem Unfall mit einem Lastwagen sind in Bangladesch mindestens neun Menschen getötet worden. Der Wagen des Roten Halbmondes transportierte Hilfsgüter für aus Myanmar geflüchtete Rohingya in den Grenzort Chakdala, wie ein Sprecher der Hilfsorganisation mitteilte. Nach Polizeiangaben verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Lkw stürzte in einen Graben und begrub die Helfer unter sich. Bei den Opfern handelte es sich um Tagelöhner, die Hilfsgüter verteilen sollten. Weitere sechs Menschen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.



Seit dem 25. August flüchteten nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 420.000 Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya aus Myanmars Bundesstaat Rakhine in das Nachbarland Bangladesch. Die Lage der Flüchtlinge ist nach Angaben der Vereinten Nationen prekär. Die Lager sind voll, es fehlt an Zelten, Essen, Wasser und Medizin. Erschwert wird die Lage vom Monsunregen. Gut 60 Prozent der Flüchtlinge sind den Angaben zufolge Kinder.



Die Bundesregierung unterstützt das internationale Rote Kreuz mit fünf Millionen Euro für die Bewältigung der Krise. Die Internationale Bewegung vom Roten Kreuz und Roten Halbmond ist die größte Hilfsorganisation der Welt. Deutschland hatte zuvor bereits 60 Millionen Euro für den Nothilfefonds der Vereinten Nationen zugesagt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte die Gewalt gegen die Rohingya Völkermord. Frankreich arbeite mit anderen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats an einer Verurteilung "dieses Genozids, der sich abspielt, dieser ethnischen Säuberung", sagte Macron dem französischen Fernsehsender TMC. Auch die UN spricht von "ethnischen Säuberungen".

Die Rohingya gehören zu den am stärksten verfolgten Minderheiten weltweit. Sie sind seit Jahren Repressionen unterworfen. Der Konflikt im Bundesstaat Rakhine im Westen Myanmars eskalierte Ende August erneut, als Rohingya-Rebellen Soldaten und Polizisten angriffen und viele Sicherheitskräfte töteten.