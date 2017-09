Beim Untergang eines Fischerboots sind mindestens 21 Flüchtlinge vor der türkischen Schwarzmeerküste ertrunken. Bis zu neun weitere Menschen würden vermisst, teilte die türkische Küstenwache mit. Ein Behördenvertreter sagte, es seien wohl bis zu 70 mehrheitlich irakische Flüchtlinge an Bord gewesen, mindestens 40 von ihnen wurden gerettet.

Zwei verletzte Überlebende seien per Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Eine Schwangere erlitt demnach während des Unglücks eine Fehlgeburt.



Das Boot sei kurz vor Sonnenaufgang in der Nähe von Kefken bei stürmischer See gesunken, etwa 200 Kilometer östlich von Istanbul. Drei Schiffe der Küstenwache, fünf Handelsschiffe, ein Flugzeug und ein Hubschrauber seien an der Suche nach den Schiffbrüchigen und deren Rettung beteiligt gewesen. Zuvor hatte ein Handelsschiff den Notruf eines Fischerboots empfangen.



Das Ziel des Bootes war zunächst unbekannt. In jüngster Zeit ist die Zahl von Flüchtlingen gestiegen, die über das Schwarze Meer von der Türkei nach Rumänien gelangen wollen. Rumänien stellt sich nun darauf ein, dass das Schwarze Meer zu einer alternativen Route für Flüchtlinge wird. Erst vergangene Woche rettete die rumänische Küstenwache mehr als 150 überwiegend irakische Flüchtlinge aus Seenot.

Laut Anadolu wurden zwischen Mitte August und Anfang September im Schwarzen Meer insgesamt 834 Migranten aufgegriffen und zehn Schmuggler festgenommen. Während es von der türkischen Küste zu den griechischen Ägäisinseln nur wenige Kilometer sind, ist Rumänien Hunderte Kilometer entfernt. Für den Transport werden daher deutlich größere Boote benötigt.