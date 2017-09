Nach elf Monaten Untersuchungshaft hat ein türkisches Gericht überraschend die Freilassung eines wegen Terrorverdachts angeklagten Journalisten beschlossen. Der in der Türkei prominente Cumhuriyet-Kolumnist Kadri Gürsel kommt bis zu einem Urteil unter Auflagen frei, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und Cumhuriyet. Vier andere Journalisten der Zeitung bleiben aber in Haft. Der Prozess wurde auf den 31. Oktober vertagt.

Der Nachrichtenagentur zufolge hätte die weitere Untersuchungshaft nach Auffassung des Gerichts "eine unangemessene Maßnahme" dargestellt. Gürsel gehört dem Vorstand des International Press Institute (IPI) an. Das IPI hatte kritisiert, durch die lange U-Haft würden die Angeklagten bestraft, ohne verurteilt worden zu sein. Das Verfahren sei nach Auffassung der Organisation politisch motiviert und diene dazu, Kritiker der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan mundtot zu machen.

Bei den vier anderen seit Monaten inhaftierten Mitarbeitern der Zeitung handelt es sich um den Chefredakteur von Cumhuriyet, Murat Sabuncu, Herausgeber Akın Atalay, Investigativjournalist Ahmet Şık und Buchhalter Emre İper. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe der Anklage zurück und betonen, dass die Zeitung die Gülen-Bewegung und die kurdischen Separatisten immer kritisiert habe.



18 "Cumhuriyet"-Mitarbeiter sind angeklagt

Gürsel und die anderen Angeklagten hatten die gegen sie erhobenen Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen. Während des jüngsten Verhandlungstags vor zwei Wochen sagte der Journalist: "Der Grund, warum ich hier in Untersuchungshaft sitze, ist, dass ich ein hinterfragender, kritischer, unabhängiger und oppositioneller Journalist bin."



Insgesamt sind 18 Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung angeklagt. Ihnen wird die Unterstützung verschiedener Terrororganistionen vorgeworfen, wie beispielsweise der Gülen-Bewegung sowie der ebenfalls verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Cumhuriyet sieht in dem Prozess einen Versuch der Regierung, eine der letzten unabhängigen Zeitungen des Landes zum Schweigen zu bringen. Laut der Plattform für Pressefreiheit P24 sind derzeit 170 Journalisten in der Türkei in Haft, darunter der Welt-Korrespondent Deniz Yücel.