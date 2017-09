Die Zahl der Salafisten in Deutschland ist nach Angaben des Verfassungsschutzes erneut gestiegen. Inzwischen rechnen die Sicherheitsbehörden 10.300 Menschen zu dieser Szene. Sie sei "sowohl in Deutschland wie auch auf internationaler Ebene die zurzeit dynamischste islamistische Bewegung". Als der Inlandsgeheimdienst 2011 mit der Schätzung begann, zählte er noch rund 3.800 Salafisten. Ende 2015 waren es bereits mehr als doppelt so viele, rund 8.300. Im Juni 2017 hatte die Zahl erstmals die Grenze von 10.000 überschritten. Die Zahl steigt kontinuierlich an.



Der Oberbegriff Salafismus fasst eine besonders konservative Ausprägung des Islam zusammen. Deren Anhänger orientieren sich an den Vorstellungen der ersten Muslime und der islamischen Frühzeit, den sogenannten salaf. Ihre Vorstellungen gehen laut Verfassungsschutz aber über ihre religiöse Praxis und private Lebensführung hinaus. Deren Ziel sei "die vollständige Umgestaltung von Staat, Rechtsordnung und Gesellschaft nach einem salafistischen Regelwerk". Damit solle ein "islamischer Gottesstaat" errichtet werden, "in dem wesentliche, in Deutschland garantierte Grundrechte und Verfassungspositionen keine Geltung haben sollen".

Bei der Wahl der Mittel würden Salafisten ambivalente Botschaften senden, schreibt der Verfasssungsschutz. Die Mehrheit der Salafisten in Deutschland seien politische Salafisten. Diese konzentrierten sich vor allem auf die "Missionierung" von Nicht-Muslimen und die "Indoktrinierung nicht-salafistischer Muslime im Sinne ihrer Ideologie" im Internet und auf der Straße. Sie würden nicht offen zu Gewalt aufrufen und sich zum Teil explizit gegen Gewalt und Terrorismus aussprechen. Der Schritt zur tatsächlichen Gewaltanwendung sei nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre allerdings "nur klein".



Mehrheit der Salafisten ist keine Terroristen

Aufgrund ihrer "ideologiebedingten, inhärenten Gewaltaffinität und der radikalisierenden Wirkung salafistischer Ideologieinhalte" würden Salafisten dennoch ein Sicherheitsproblem darstellen. "Die Mehrzahl der Salafisten in Deutschland sind keine Terroristen, sondern politische Salafisten", schreibt der Verfassungsschutz. "Andererseits sind fast alle in Deutschland bisher identifizierten terroristischen Netzwerkstrukturen und Einzelpersonen salafistisch geprägt beziehungsweise haben sich im salafistischen Milieu entwickelt."

Der islamistischen Szene in Deutschland werden etwa 24.000 Menschen zugerechnet. Die Sicherheitsbehörden stufen viele davon als gefährlich ein. Rund 1.800 Menschen ordnen sie dem "islamistisch-terroristischen" Spektrum zu, darunter seien etwa 700 sogenannte Gefährder, einige von ihnen sind Rückkehrer aus Dschihad-Gebieten. Unter Gefährder versteht man Menschen, denen die Polizei einen Terrorakt zutraut. Ausreichend Beweise für ein ordentliches Rechtsverfahren haben sie aber nicht.



Ausreisende hat es nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes etwa 940 gegeben. Sie waren aus Deutschland Richtung Syrien und Irak aufgebrochen, um sich der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen. Diese Zahl hat sich zuletzt nicht mehr erhöht. Ein Drittel der Ausgereisten ist laut Verfassungsschutz inzwischen wieder zurückgekehrt, 145 sind demnach im Kampfgebiet ums Leben gekommen.