Im Fall des Attentäters Anis Amri sind erneut Behördenversäumnisse bekannt geworden. Nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz soll die Polizei erst nach drei Stunden die bei Terrorlagen vorgesehenen Fahndungsmaßnahmen eingeleitet haben. Das berichten RBB und die Berliner Morgenpost unter Berufung auf einen internen Polizeibericht. Unter die Maßnahmen fallen demnach die gezielte Durchsuchung der Umgebung sowie eine Kontrolle möglicher Fluchtwege auf Straßen oder Bahnstrecken. Dadurch habe sich Amri frei in der Stadt bewegen und ungehindert fliehen können.

Zwar sei das Berliner Landeskriminalamt früh von einem Terroranschlag ausgegangen, doch habe der diensthabende Polizeiführer die Lage als "Verdachtsfall Amok" klassifiziert und daher auf die Auslösung der sofortigen Fahndung verzichtet, heißt es in den Berichten. Ein weiterer Aspekt war demnach, dass bereits eine halbe Stunde nach dem Anschlag ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. Weitere Maßnahmen habe die Polizeiführung daher nicht für nötig gehalten. Später hatte sich allerdings herausgestellt, dass der Festgenommene mit dem Anschlag nichts zu tun hatte und der wahre Täter bewaffnet und flüchtig war.

Die Fahndung wurde den Informationen zufolge erst um 23.08 Uhr ausgelöst – mehr als drei Stunden nach dem Anschlag. In Brandenburg, Thüringen und Bayern wurden umfassende Fahndungsmaßnahmen laut Berliner Polizeibericht dagegen bereits deutlich früher eingeleitet. Die Kommunikation der Berliner Polizei sei von Sicherheitsbehörden mehrerer Länder "als unzureichend kritisiert" worden.

Einsatz durch "ungeübte Führungsgruppe"

Der 120 Seiten lange Bericht nennt laut RBB und Berliner Morgenpost weitere Versäumnisse. In den ersten drei Stunden nach dem Anschlag sei der Einsatz durch eine "ungeübte Führungsgruppe" geleitet worden, deren Personalzusammensetzung "zufällig ausgewählt" gewesen sei. Die Einsatzkräfte am Anschlagsort hätten "keine Aufträge" erhalten und hätten "in weiten Teilen intuitiv" gehandelt.

Der innenpolitische Sprecher der FPD, Marcel Luthe, sprach von einem "heillosen Durcheinander" und forderte indirekt den Rücktritt des Berliner Polizeipräsidenten Klaus Kandt. "Wenn die Aussagen des Berichts zutreffen, ist die Führung der Berliner Polizei meines Erachtens nach nicht zu halten", sagte Luthe dem RBB und der Berliner Morgenpost.

Kritik äußerten auch die in Berlin mitregierenden Grünen und die Linke. "Es muss geklärt werden, wer das zu verantworten hat, dass man Amri hier sehenden Auges hat laufen lassen und damit die Gefährdung der Berliner und Berlinerinnen riskiert hat", sagte die rechtspolitische Sprecherin der Grünen, Canan Bayram. Der Innenexperte der Linke, Hakan Taş, forderte eine Erklärung des Polizeipräsidenten Kandt im Amri-Untersuchungsausschuss.

Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren. Dabei wurden 12 Menschen getötet, 45 zum Teil schwer verletzt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat den Anschlag für sich reklamiert. Amri wurde wenige Tage später bei einer Schießerei von Polizisten in Italien getötet.