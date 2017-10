Die Zahl der in Ägypten bei einem Gefecht mit mutmaßlichen Islamisten getöteten Polizisten ist höher als bislang angenommen. Eine offizielle Angabe gibt es bisher nicht, doch mehrere Nachrichtenagenturen berichteten jeweils unter Berufung auf Sicherheitskreise übereinstimmend von mindestens 50 getöteten Sicherheitskräften. Zuvor war von 35 toten Polizisten berichtet worden.

Die Schießerei hatte sich nach Angaben des ägyptischen Innenministeriums am Freitag in der Wüste im Westen Ägyptens ereignet, als Polizisten ein Versteck von Extremisten stürmen wollten. Details zu dem Vorfall, etwa die Anzahl der Getöteten, nannte die Behörde nicht. Der Großmufti Ägyptens, Schauki Allam, verurteilte die Tat.



Lokalen Medien zufolge kam es zu dem Feuergefecht in der Baharia-Oase etwa 300 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Kairo. Die Behörden hatten laut Sicherheitskreisen vermutet, dass das Versteck der islamistischen Hasm-Bewegung gehört. Der Polizeikonvoi sei in einen Hinterhalt geraten und angegriffen worden. Bei dem Gefecht seien neben den Polizisten sechs weitere Menschen gestorben.

Im Internet kursierte eine Stellungnahme der Hasm-Bewegung, in der sie sich zu dem Angriff bekennt. Die Extremisten teilten mit, sie hätten 56 Polizisten in einen Hinterhalt gelockt und getötet. Die Echtheit der Erklärung ließ sich nicht überprüfen.



Die Hasm-Bewegung hatte sich in der Vergangenheit mehrfach zu Anschlägen in Ägypten bekannt. Die ägyptische Regierung bezeichnet sie als den bewaffneten Arm der in Ägypten als Terrororganisation eingestuften islamistischen Muslimbrüder.

Bewahrheitet sich die Zahl der Getöteten, handelt es sich um einen der schwersten Verluste der ägyptischen Sicherheitskräfte, seit Extremisten nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 damit begonnen haben, Regierungskräfte anzugreifen. Die ägyptischen Behörden kämpfen seit einiger Zeit gegen islamistische Extremisten, die der Terrormiliz "Islamischer Staat" nahestehen und vor allem auf der Sinaihalbinsel aktiv sind.