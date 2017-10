Die Witwe des verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, ist nach Spiegel-Informationen die Alleinerbin des im Juni verstorbenen CDU-Politikers. Dies gehe aus dem Erbschein hervor, den das Nachlassgericht in Ludwigshafen am Rhein am 10. August ausgestellt habe, berichtete das Nachrichtenmagazin. Bislang war die Frage der Erbschaftsregelung öffentlich nicht bekannt.

Das Verhältnis zwischen Kohls zweiter Ehefrau und seinen Söhnen aus erster Ehe, Walter und Peter, gilt als zerrüttet. Walter Kohl hatte vor einigen Wochen in einer Talkshow gesagt, es habe noch zu Lebzeiten Kohls eine "juristische Klärung" der Erbfrage innerhalb der Familie gegeben. Dabei ließ er allerdings offen, an wen das Erbe geht. Mit der Alleinerben-Regelung haben die Söhne Anspruch auf einen Pflichtteil.



Nach Kohls Tod im Juni hatte es zwischen den Hinterbliebenen Streit um die Trauerfeierlichkeiten gegeben. Walter Kohl kritisierte die Feierlichkeiten als "unwürdig". Unter anderem hatte er im Interview mit der ZEIT kritisiert, mit der Entscheidung für ein Begräbnis in Speyer anstelle im Familiengrab in Ludwigshafen-Friesenheim solle Kohls politisches Lebenswerk von seiner Frau Hannelore getrennt werden. Schon zu Lebzeiten seines Vaters hatte er mehrfach beklagt, Maike Kohl-Richter schotte ihren Ehemann von früheren Weggefährten ab und beanspruche die alleinige Deutungshoheit über sein Lebenswerk.



Zum Nachlass Kohls zählen auch Akten, auf die das Bundesarchiv Anspruch erhebt. Über einige der Akten herrscht Streit zwischen dem Bundesarchiv und der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Kohl hatte nach seiner Wahlniederlage 1998 rund 400 Aktenordner aus dem Kanzleramt in das Archiv der KAS transportieren lassen.

Im Jahr 2010 forderte er die Unterlagen mit der Begründung an, er benötige sie für einen weiteren Memoirenband. Jetzt liegen die Papiere in seinem Privathaus in Oggersheim. Die Stiftung verlangt, dass die Papiere vollständig zurück in ihr Archiv kommen.

Michael Hollmann, der Präsident des Bundesarchivs, verweist hingegen auf die Rechtslage. Danach gehören staatliche Unterlagen ins Bundesarchiv. Bislang ist allerdings unklar, ob und in welchem Ausmaß Kanzleramtspapiere in den Ordnern abgelegt wurden.