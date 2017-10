Mehr als 50 Tote, mehr als 400 Menschen im Krankenhaus – der tödliche Angriff auf Konzertbesucher in Las Vegas hat weltweite Bestürzung ausgelöst. US-Präsident Donald Trump twitterte seine "wärmste Anteilnahme" für die Opfer und deren Angehörige. Eine Sprecherin des Weißen Hauses teilte mit, der Präsident verfolge die Lage genau. Sämtlichen Behörden sei Unterstützung angeboten, alle "Gedanken und Gebete" seien mit den Betroffenen, so die Trump-Sprecherin.

Auch die Tochter des Präsidenten, Ivanka Trump, sprach von einer "verheerenden Massenerschießen" und sagte, "unsere gemeinsamen Herzen brechen für die Opfer und ihre Familien". Der Gouverneur von Las Vegas nannte die Attacke tragisch und abscheulich.

Der ehemalige US-Präsident und Trumps Vorgänger Barack Obama zeigte sich ebenso bestürzt. Er und seine Ehefrau Michelle würden für die Opfer beten und die von dieser "weiteren sinnlosen Tragödie" Betroffenen in Gedanken begleiten.

Steffen Seibert, der Sprecher der Bundesregierung, sprach den Betroffenen Mitgefühl aus und wünschte Kraft:



Fassungslos und tief erschüttert über die Morde von #LasVegas. So viele zerstörte Leben. Unser Mitgefühl + viel Kraft den Überlebenden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 2. Oktober 2017

Cem Özdemir, Bundesvorsitzender der Grünen, twitterte: "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden den Opfern und Angehörigen in Las Vegas. Ihr seid nicht alleine!"

Auch die EU-Kommission sprach ihr Beileid aus: "Wir möchten die Sicherheits- und Einsatzkräfte loben, sowie all jene, die Opfern geholfen haben und dies noch immer tun", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde.

Der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen nannte die Morde in Las Vegas einen "unmenschlichen Akt der Barbarei".

"Zeuge des Unvorstellbarsten"

Papst Franziskus verurteilte die Attacke in einem Telegramm an den Bischof von Las Vegas und sicherte den Verletzten zu, sie in seine Gebete einzuschließen. Er sei allen Betroffenen im Geist nahe, schrieb der Papst.

Der US-amerikanische Sänger Jake Owen, der kurz vor der Schießerei auf der Bühne stand, twitterte: "Ich wurde heute Nacht Zeuge des Unvorstellbarsten. Uns geht es gut. Anderen nicht. Bitte betet." Owen bedankte sich außerdem bei der Polizei von Las Vegas für ihren Einsatz.