Im Zentrum der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung Barcelona haben Hunderttausende Menschen für die Einheit Spaniens demonstriert. Auf dem Marsch vom zentralen Urquinaona-Platz zum Bahnhof Estació de França sangen die Menschen "Viva España" und schwenkten rot-gelbe Fahnen. Sie forderten lautstark die Festnahme des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont. Auch aus anderen Regionen Spaniens waren Teilnehmer in Bussen und Zügen angereist. Laut offiziellen Polizeiangaben nahmen etwa 350.000 Menschen an der Kundgebung teil.



Zu der Kundgebung unter dem Motto "Es reicht! Lasst uns zur Vernunft zurückkehren" hatte die Organisation Katalanische Zivilgesellschaft aufgerufen, sie lehnt die Unabhängigkeitsbestrebungen ab. Auch Rajoys konservative Volkspartei (PP) sowie deren parlamentarische Verbündete Ciudadanos unterstützen die Demonstration. "Die Einheit Spaniens steht nicht zur Wahl – sie muss verteidigt werden", hieß es auf einem Schild der Demonstranten.

An der Demonstration beteiligte sich der Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa. Der Peruaner, der auch die spanische Staatsangehörigkeit besitzt, sagte in einer Rede, die spanische Demokratie werde jeder "Unabhängigkeitsverschwörung" standhalten. Nationalisten hätten in der Geschichte "die größten Schäden" angerichtet. Seinen einstigen Wohnort Barcelona würdigte der 81-Jährige als weltoffene "Kulturhauptstadt Spaniens".

Spanien - Proteste gegen Unabhängigkeit Kataloniens in Barcelona In Barcelona haben laut Polizeiangaben 350.000 Menschen gegen die Abspaltung Kataloniens von Spanien und für die Einheit des Landes demonstriert. © Foto: Emilio Morenatti/dpa

Ruft das Regionalparlament bald die Unabhängigkeit aus?

Die spanische Zentralregierung hatte am vergangenen Wochenende mit einem umstrittenen Polizeieinsatz versucht, das vom Verfassungsgericht für rechtswidrig erklärte Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens zu verhindern. Hunderte Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der katalanischen Regionalregierung hatten 90 Prozent der Teilnehmer für eine Abspaltung von Spanien gestimmt. Allerdings hatte sich nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten beteiligt.



Das gewaltsame Vorgehen der Polizei sorgte für Kritik. Unter der Woche demonstrierten Zehntausende Katalanen gegen die Polizeigewalt, öffentliche Einrichtungen wurden teilweise bestreikt. Die EU rief die katalanische Regionalregierung und die Zentralregierung in Madrid zum Dialog auf, ohne die Gewalt direkt zu verurteilen. In seiner mit Spannung erwarteten Fernsehansprache brachte König Felipe VI. keine Kritik am Polizeieinsatz zum Ausdruck. Erst am Ende der Woche äußerte ein Vertreter der spanischen Zentralregierung Bedauern für das gewaltsam Vorgehen der Sicherheitskräfte.



1/15 Die Läden geschlossen, die Straßen in der Altstadt Barcelonas fast ausgestorben: In Katalonien folgten Zehntausende Menschen dem Aufruf zu einem Generalstreik. © Nicolas Carvalho Ochoa/dpa 2/15 Mit dem Streik wollen die Menschen in Katalonien gegen die Polizeigewalt beim Unabhängikeitsreferendum am vergangenen Sonntag demonstrieren. © Lluis Gene/AFP/Getty Images 3/15 "Geschlossen wegen Streik": Die meisten Geschäfte in der Altstadt öffneten nicht, hier ein Laden im Viertel El Born. © Nicolas Carvalho Ochoa/dpa 4/15 Auch der bei Touristen beliebte Mercat de la Boqueria an der berühmten Einkaufsstraße La Rambla blieb beinahe menschenleer. © Susana Vera/Reuters 5/15 Selbst die Touristenattraktion Sagrada Família, eine von Antoni Gaudí gebaute Basilika im Zentrum der Stadt, blieb am Tag des Streiks geschlossen. © Dan Kitwood/Getty Images 6/15 Vom Streik betroffen war auch der Verkehr: Autobahnen wurden blockiert, der öffentliche Nahverkehr funktionierte laut Medienberichten nur zu 40 Prozent. Die sonst belebte U-Bahn-Station Plaça de Catalunya im Stadtzentrum Barcelonas wurde geschlossen. © Susana Vera/Reuters 7/15 An anderer Stelle dafür volle Straßen: Tausende Menschen versammelten sich am Universitätsplatz, sangen die katalanische Nationalhymne und skandierten: "Besatzungskräfte raus!", "Die Straßen werden immer unsere sein", "Adiós España". © Lluis Gene/AFP/Getty Images 8/15 Etwa 2.000 Menschen protestierten vor dem Gebäude der in Spanien regierenden konservativen Volkspartei PP und warfen mit Wahlzetteln. © Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images 9/15 Bei dem Unabhängigkeitsreferendum stimmten 90 Prozent für eine Abspaltung Kataloniens von Spanien. Allerdings soll die Wahlbeteiligung nur bei etwa 42 Prozent gelegen haben. © Emilio Morenatti/AP/dpa 10/15 Die Unabhängigkeitsbefürworter wollen mehr Rechte für ihre Region. Katalonien erwirtschaftet fast ein Fünftel des spanischen Bruttoinlandsproduktes, viele Katalanen fühlen sich von der Zentralregierung in Madrid benachteiligt. © Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images 11/15 Die spanische Regierung hatte das Referendum verboten. Die Separatisten richteten ihre Wahllokale trotzdem ein – oftmals in Schulen. Dort gingen die spanischen Nationalpolizisten zum Teil brutal auf jene Menschen los, die wählen wollten. Laut Medienberichten wurden knapp 900 Menschen verletzt. © Emilio Morenatti/AP/dpa 12/15 Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont forderte die Demonstranten auf, friedlich zu protestieren. Sie sollten sich nicht durch Provokationen aufregen lassen, schrieb er auf Twitter. © Manu Fernandez/AP/dpa 13/15 Auch die Feuerwehr beteiligte sich an dem weitgehend friedlichen Protest. © Josep Lago/AFP/Getty Images 14/15 Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy erkennt die Gültigkeit des Referendums nicht an. Die Nationalregierung Kataloniens will dennoch die Unabhängikeit der Region ausrufen und sieht das Ergebnis der Abstimmung als bindend an. © Emilio Morenatti/AP/dpa 15/15 Nicht alle Katalanen wollen die Unabhängikeit von Spanien. Viele wünschen sich einen vernünftigen Dialog zwischen Madrid und Barcelona. © Francisco Seco/AP/dpa

Das katalanische Regionalparlament könnte bereits am Dienstag die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen. Eine für Montag geplante Parlamentssitzung hatte das spanische Verfassungsgericht zwar verboten, um die Proklamation der Unabhängigkeit zu verhindern. Regionalpräsident Carles Puigdemont will aber dennoch vor das Parlament treten. Allerdings verschob er seine Rede auf Dienstag.

Rajoy stellt Entzug der Autonomierechte in Aussicht

Ministerpräsident Rajoy kündigte in einem Zeitungsinterview an, er werde "sicherstellen", dass eine Unabhängigkeitserklärung Kataloniens "zu nichts führen wird". "Ich schließe nichts aus", sagte Rajoy der Zeitung El País auf die Frage, ob die Zentralregierung in Madrid Artikel 155 der Verfassung anwenden könnte. Damit könnte Madrid die Regionalregierung entmachten und Katalonien die Teilautonomie entziehen.

"Aber ich muss die Dinge zur rechten Zeit machen", fügte Rajoy hinzu. Mit Blick auf die katalanische Führung sagte er, es sei "noch immer Zeit", zurückzurudern und eine harte Reaktion Madrids zu verhindern. Rajoy wiederholte zudem seine Weigerung, über die Einheit des Landes zu verhandeln. Madrid führe "keine Gespräche unter Drohungen".