Die Bonner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Gerd Hoofe. Man habe ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt eingeleitet, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde und bestätigte damit einen Bericht der Welt. Demnach liegen zureichende tatsächliche und rechtliche Anhaltspunkte für eine Straftat vor. "Es besteht ein Anfangsverdacht", sagte die Sprecherin.

Auslöser für die Ermittlungen ist die Strafanzeige eines Offiziers aus dem Sommer. Darin wirft er dem Vertrauten von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vor, disziplinarrechtliche Ermittlungen behindert zu haben.



Ministerium nennt Anschuldigen "haltlos"

Die internen Ermittlungen nach den Vorschriften der Wehrdisziplinarordnung drehten sich um den Fall zweier Soldatinnen, die einen Vorgesetzten der Nötigung beschuldigt hatten. Sie wendeten sich damit an die neu eingerichtete Stabsstelle für "Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion", die in Hoofes Verantwortungsbereich fällt. Der Offizier, der gegen den Beschuldigten ermittelte, beklagte in seiner Anzeige, die Stabsstelle habe die Zeugenaussagen unterdrückt. Trotz mehrmaliger Aufforderung soll das Ministerium die Herausgabe verweigert haben.

"Nach unserer Auffassung sind die erhobenen Anschuldigen haltlos und entbehren jeglicher Grundlage", sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Dem Soldaten hätten alle wesentlichen Aussagen der Soldatinnen in den Akten vorgelegen. Zu weiteren Details könne man aufgrund des laufenden Verfahrens nichts sagen.

Für den Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Wolfgang Hellmich, kommen diese Probleme mit der Stabsstelle nicht überraschend. Der Welt sagte der SPD-Politiker, dass das Ministerium mehrfach auf die rechtlichen Unklarheiten hingewiesen geworden sei. Dies müsse das Ressort nun abstellen. "Kein Soldat darf in seinen Rechten beschnitten werden."