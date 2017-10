Bei schweren Bränden auf der iberischen Halbinsel sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. In der spanischen Gemeinde Nigrán im Nordosten des Landes seien am Sonntagabend in einem abgebrannten Lieferwagen die Leichen von zwei Männern gefunden worden, teilten die Behörden mit. Man gehe davon aus, dass sie mit dem Fahrzeug vor dem Waldbrand flüchten wollten. In Portugal starben drei weitere Menschen in Folge der Feuer.



Landesweit wurden am Sonntag in Portugal mehr als 440 Brände gezählt, in der Nacht zu Montag waren noch mehr als 100 davon aktiv. Tausende Feuerwehrleute waren im Einsatz, mindestens 20 Dörfer wurden evakuiert. Hunderte Feuerwehrleute und Soldaten kämpften in der spanischen Region Galizien gegen 17 Waldbrände an. Eine Sprecherin sprach vom schlimmsten Waldbrand-Tag seit Jahresbeginn.

Besonders betroffen war in Spanien die Region um die Hafen- und Industriestadt Vigo. In der größten Stadt Galiziens und in anderen Gemeinden der Region gab es Rauchschwaden, die von den Waldbränden stammten. Die Behörden in Spanien zählten in der Nacht zum Montag knapp 150 Brandherde.

In vielen Ortschaften wurden Menschen aus ihren Wohnungen geholt und in Notunterkünfte gebracht. In den Vororten Vigos mussten Medienberichten zufolge unter anderem die Besucher eines Einkaufszentrums, die Nachtschicht-Arbeiter verschiedener Fabriken sowie Dutzende Bewohner der Uni-Residenz in Sicherheit gebracht werden.



Die seit Monaten anhaltende Trockenheit und starke Winde auf der iberischen Halbinsel hatten den Ausbruch und die Ausbreitung der Brände begünstigt.