Falls Sie es nicht mitbekommen haben: Zwei politische Führungsfiguren der linken Mitte haben kürzlich "Heimat" gesagt und es nett gemeint. "Wir lieben dieses Land. Es ist unsere Heimat. Diese Heimat spaltet man nicht", sagte die Grünenvorsitzende Katrin Göring-Eckardt beim kleinen Parteitag in Richtung von AfD- und sonstigen Demagogen. "Ich bin überzeugt, wer sich nach Heimat sehnt, der ist nicht von gestern", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Einheitsfeiertag in Richtung der AfD-Wähler. Die Botschaft ist klar: Wenn sich Alexander Gauland Land und Volk zurückholen will, holt sich die Mitte eben ein Stück Deutungshoheit darüber zurück, was diese beiden eigentlich ausmacht. Ebenso klar: dass das links der beiden nicht alle so nett fanden, wie lässig da ein Sozialdemokrat und vor allem eine Grüne plötzlich mit diesem mutmaßlichen Naziwort operierten.

Es läge jetzt nahe, Heimat im Zirkelschluss zu definieren. In etwa so: Des Deutschen Heimat ist jener Ort, wo sich um ein Wort wie Heimat – wird es von der falschen Person am falschen Ort ausgesprochen – im Nu ein ganzes Empörungsgeflecht legt. Wo der rational disziplinierte Teil der Linken jenen naiven Schwärmern, denen Heimat ein selbstverständlicher, warmer, nicht-ausgrenzender Begriff ist, mit einer Vehemenz begegnet, in der ebenfalls ein durchaus heimatliches Erbe mitschwingt: die frontale Schulmeisterei, die selbstverständlich keinen Widerspruch duldet. "Heimat", so belehrte die Grüne Jugend auf Twitter jemanden, der ihre Definition von Heimat als "ausgrenzenden Begriff" zart hinterfragte, "ist ein Begriff der Gegenaufklärung und Irrationalität. Ist kein Zufall, dass er in der Romantik entstand und im NS gebraucht wurde." So weit, so klar? Dann vernichten Sie bitte sofort Ihre Eichendorff-Gedichte, Sie Nazi!

Und beantworten Sie bitte folgende Fragen: Wofür brauchen Sie den Begriff überhaupt? Wissen Sie denn nicht, dass den auch Leute im Munde führen, mit denen Sie gewiss nichts zu tun haben wollen, Stichwort Thüringer Heimatschutz? Ja, reicht Ihnen denn kein schlichtes "Zuhause", wenn Sie den Ort beschreiben wollen, an dem Sie sich sicher fühlen, geborgen und orientiert, vielleicht sogar: frei? Wofür brauchen Sie Heimat, Frau Göring-Eckardt, Herr Steinmeier – und all die anderen, die davon nicht lassen wollen? Ob Kölschrocker oder Refugee – was denken Sie sich?



Ist Heimat ausgrenzend?

Man könnte nun natürlich, wenn man schon nicht auf unangenehme Besserwisser hören will, auch einfach auf angenehme Besserwisser hören. Auch der Berliner Linguistik-Professor Anatol Stefanowitsch, der wahrscheinlich klügste Mensch im deutschsprachigen Twitter, kann mit dem Begriff Heimat, wie kürzlich der taz zu entnehmen war, nicht so viel anfangen. Mehr noch: "Wird Heimat zu einem politischen Begriff, wird es gefährlich, denn dann wird Heimat etwas, das durch die bedroht ist, die ein Zuhause suchen. Wenn der politische Heimatbegriff von einem konkreten Ort auf ein ganzes Land ausgedehnt wird, entsteht eine Nation, deren Mitgliedschaft durch Abstammung bestimmt ist. Die für niemanden ein Zuhause sein kann, für den sie nicht Heimat ist und die für niemanden Heimat werden kann, für den sie es nicht schon immer war." Dass da etwas dran sein muss, kann man daran erkennen, dass ihm die ebenfalls sehr kluge Katja Bauer in der Stuttgarter Zeitung in diesem Punkt beisprang: Als Kampfbegriff sei das Wort Heimat "gefährlich". "Eine nicht kleine Gruppe hat das schmerzliche Gefühl, die Deutungshoheit darüber einzubüßen, was in diesem Land zu bleiben habe, wie es war." Die Quintessenz: Den Begriff nun ausgerechnet von jenen zu übernehmen, die Newcomer ausgrenzen und Wandel verteufeln, ist keine gute Idee!

Die Frage ist nur: Ist das so? Dass dieser Begriff für den einen oder die andere privat positiv besetzt sein mag und darf, aber nicht zu einem positiven Begriff in der politischen Sphäre taugt, der linken zumal? Und kann man Menschen, die diese Begriffsverkettung zurückweisen, bescheiden, sie könnten sich Begriffe nicht einfach so lange zurechtbiegen, bis sie ihnen passen? Ist das die letztgültige Definition von Heimat: ein irgendwie rührseliger Sentimentklumpatsch, der okay ist, wenn Neugroßstädter damit Anhänglichkeit zu ihren nach dem Abitur zurückgelassenen Herkunftsregionen ausdrücken, der aber dann gefährlich wird, wenn der Faschist in uns mal wieder einen Safe Space beansprucht, weil ihm Notunterkünfte für Geflüchtete und die Ehe für alle über den Kopf wachsen? Meint Heimat in der Politik stets jenen Ort, an dem trotzige Biodeutsche beim Martinsumzug Grillwürste vom Schwein essen, um es ihren muslimischen Mitbürgern mal so richtig zu zeigen? Zugegeben, zum hässlichen Selbstbild der Hiesigen von links bis rechts passt das nur zu schön.