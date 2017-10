Der Tropensturm Nate hat sich zum Hurrikan der Stufe 1 verstärkt und bedroht nun die US-Küste. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums (NHC) toste der Wirbelsturm mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 128 Kilometern pro Stunde über dem Golf von Mexiko. Am Samstag oder Sonntag sollte er bei New Orleans wieder auf Land treffen.



Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

In den Staaten Louisiana und Mississippi wurde der Notstand ausgerufen. Die Behörden in Louisiana ordneten die Räumung mehrerer Inseln und Küstengebiete an und verhängten eine Ausgangssperre ab Samstagabend für die Stadt New Orleans. Drei Viertel der Ölproduktion im Golf von Mexiko wurden bereits eingestellt und die Mitarbeiter der Plattformen in Sicherheit gebracht. In Mississippi wurden Notunterkünfte vorbereitet und Busse für die Fahrt dorthin bereitgestellt.



"Nate steht vor der Haustür oder wird es bald tun", sagte Mitch Landrieu, Bürgermeister der Stadt, die 2005 von Hurrikan Katrina verwüstet wurde. Ihm zufolge geht die höchste Gefahr von starken Winden und Sturmfluten und weniger von Regen aus. Landrieu rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. "Wir haben so was schon viele Male durchgestanden. Es gibt keinen Grund zur Panik."

Das NHC bewertet Nate mit der Kategorie 1 und damit mit der niedrigsten Stufe von fünf. Die Experten sprachen von einer "potenziell lebensbedrohlichen" Sturmflut. Allerdings soll Nate, anders als sein Vorgänger Harvey, der im August Texas verwüstete, nach dem Auftreffen auf Land an Kraft verlieren und danach wieder auf den Atlantik hinausziehen.

Nate hat in Mittelamerika mindestens 22 Menschen das Leben gekostet. Die meisten Toten gab es in Nicaragua und Costa Rica. Zahlreiche Menschen wurden noch vermisst; viele Orte blieben von der Außenwelt abgeschnitten, weil Brücken eingestürzt oder Straßen überflutet waren. In Honduras besteht Überschwemmungsgefahr wegen heftiger Regenfälle.