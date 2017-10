In Indien wird künftig der Sex mit einer minderjährigen Frau auch bei verheirateten Paaren als Vergewaltigung angesehen. Das Oberste Gericht des Landes erklärte eine Ausnahme im indischen Gesetz für verfassungswidrig. Im indischen Recht waren verheiratete Paare bisher von dem Straftatbestand der Vergewaltigung ausgenommen: Die Ausnahme regelte bislagn, dass ein Mann mit einer Minderjährigen Geschlechtsverkehr haben darf, solange diese mit ihm verheiratet und mindestens 15 Jahre alt ist.

Mit seinem Urteil stellte sich das Gericht gegen die indische Regierung, die die Bestrafung von ehelicher Vergewaltigung als Gefahr für die Institution der Ehe ansieht.

In seiner Urteilsbegründung berief sich das Gericht auf die offizielle Altersgrenze für die sexuelle Mündigkeit sowie für Eheschließungen in Indien, die in beiden Fällen bei 18 Jahren liegt. Mit dem Urteil stärkte das Gericht Indiens zum zweiten Mal binnen weniger Wochen die sexuellen Selbstbestimmungsrechte der Inder. Ende August wurde entschieden, dass die sexuelle Orientierung zur Privatsphäre eines Menschen gehöre; dies sei durch die Verfassung geschützt. Zuvor war die muslimische Scheidungspraxis abgeschafft worden.



Der Anwalt Vikram Srivastava, der den Antrag zur Reform des Gesetzes eingereicht hatte, begrüßte die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, da sie minderjährigen Opfern Schutz biete. "Wenn jemand ein Mädchen unter 18 Jahren heiratet und dieses innerhalb eines Jahres Beschwerde wegen nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs einreicht, kann der Ehemann strafrechtlich wegen Vergewaltigung verfolgt werden", sagte Srivastava dem Nachrichtensender NDTV.

Einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef von 2014 zufolge leben ein Drittel der mehr als 700 Millionen Frauen weltweit, die als Mädchen verheiratet worden waren, in Indien. Die Organisation Save the Children rief anlässlich des Weltmädchentags zum Kampf gegen Kinderehen auf. Jährlich würden Save the Children zufolge 7,5 Millionen Mädchen illegal verheiratet. "Viele frühverheiratete Mädchen sind Gewalt und Missbrauch ausgesetzt, zudem werden sie ihrer Bildungs- und Entwicklungschancen beraubt", sagte Susanna Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland. "Das muss ein Ende haben."