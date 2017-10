Für die Feuerwehr in Kalifornien zeichnen sich erste Erfolge in ihrem Einsatz gegen die Waldbrände ab. Nach Angaben von Mark Ghilarducci, dem Direktor für Katastropheneinsätze des US-Bundesstaats, kommen die Einsatzkräfte inzwischen in Dutzenden Regionen mit größeren Feuern gut voran. Ein Ende der Brände sei aber noch nicht absehbar.

Seit Anfang der vergangenen Woche wüten in Kalifornien verheerende Waldbrände, bei denen bislang mehr als 33 Menschen ums Leben gekommen sind. Schätzungen zufolge mussten sich rund 90.000 Menschen vor den Bränden in Sicherheit bringen, Tausende flohen in Notunterkünfte. Mindestens 5.700 Wohn- und Geschäftshäuser wurden zerstört. Fast 30.000 Menschen sind derzeit von der Stromversorgung abgeschnitten.

Insgesamt sind mehr als 9.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Einheimische Kräfte werden dabei von Kollegen aus zahlreichen anderen US-Bundesstaaten sowie aus Kanada und Australien unterstützt. Ihre Arbeit wird vor allem durch den zunehmenden Wind erschwert. Böen mit bis zu 100 Kilometer Windgeschwindigkeit pro Stunde würden die Feuer vielerorts weiter anfachen.



Der Leiter der kalifornischen Behörde für Forst und Feuerschutz, Ken Pimlott, bezeichnete es indes als "bedeutenden Fortschritt", dass zwei der größten Brandherde besser unter Kontrolle sind. Die in den Bezirken Napa und Sonoma waren zu mindestens 25 Prozent eingedämmt.

1/12 Die Siedlung rund um den Coffey Park in Santa Rosa ist kaum noch als solche zu erkennen. Die Stadt mit 175.000 Einwohnern ist besonders schlimm betroffen. © Elijah Nouvelage/AFP/Getty Images 2/12 Die spezielle Aufnahmetechnik dieses Satellitenbildes lässt gesunde Vegetation rot und die Brandnarben des Waldbrandes dunkelbraun erscheinen. Das Bild zeigt die Umgebung von Santa Rosa. © Digital Globe/AP/dpa 3/12 Dieser Sportplatz, ebenfalls in Santa Rosa, verkohlte zur Hälfte. © Justin Sullivan/Getty Images 4/12 Wenn das eigene Haus abbrennt, das der Nachbarn aber nicht: Dieses Bild verdeutlicht die zufällige Grenze zwischen völligem Verlust und Unversehrtheit. © Marcus Yam/Los Angeles Times/AP/dpa 5/12 Die Flammen zerstörten nach Schätzungen der Feuerwehr etwa 3.500 Häuser. © Stephen Lam/Reuters 6/12 Hier stand einmal ein Haus. Jetzt steht nur noch die amerikanische Flagge. © Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Images 7/12 25.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, etwa 5.000 von ihnen kamen in Notunterkünften unter. © Elijah Nouvelage/AFP/Getty Images 8/12 Diese Fahrzeuge stammen vom amerikanischen Energieversorger Pacific Gas and Electric. Viele Gebiete sind noch ohne Strom und Handynetz. Das erschwert die Suche nach Vermissten. © Stephen Lam/Reuters 9/12 Wie ein Korallenriff: Luftaufnahmen vom zerstörten Santa Rosa. © Digital Globe/AP/dpa 10/12 Die Flammen zerstörten fast 70.000 Hektar Land. Die Straßen führen durch verkohltes Gras. © Justin Sullivan/Getty Images 11/12 Tausende Menschen mussten vor den Waldbränden fliehen und kehren langsam in der Hoffnung zurück, dass ihr Haus nicht getroffen wurde. © Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Images 12/12 Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown hatte wegen der Brände den Notstand für acht Bezirke ausgerufen. © Stephen Lam/Reuters