Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat den Angriff auf Konzertbesucher in Las Vegas für sich reklamiert. Der Angriff auf die Besucher eines Open-Air-Konzerts sei von einem Mann verübt worden, der vor einigen Monaten zum Islam konvertiert sei, erklärte das IS-Propagandaorgan Amaq. Der Todesschütze hatte mindestens 50 Menschen getötet, mehr als 400 weitere Menschen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt.



Bislang ist völlig unklar, ob die Mitteilung des IS zutreffend ist, sie enthält keine Belege für die Behauptung. Das Posting, das über die IS-nahen Kanäle verbreitet wurde, ist nach Einschätzung von ZEIT-Redakteur Yassin Musharbash vermutlich authentisch. Ob das Attentat tatsächlich durch einen IS-Anhänger verübt worden ist, sei eine andere Frage. Es seien einzelne Fälle bekannt, in denen der IS und sein Propaganda-Apparat sich fälschlicherweise zu Anschlägen bekannt hatten.



Die US-Behörden hatten zuvor das Gegenteil erklärt: Bei dem 64-jährigen mutmaßlichen Schützen Stephen P. handele es sich um einen Einzeltäter ohne Verbindungen zu Extremistengruppen oder dem ausländischen Terrorismus. Sein Motiv sei noch unklar. Er habe sich selbst getötet, bevor Beamte sein Hotelzimmer gestürmt hatten, teilte die Polizei mit.