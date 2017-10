In London ist ein Auto nahe dem Natural History Museum im Stadtteil Kensington auf einen Bürgersteig gefahren und hat mehrere Passanten erfasst. Laut Polizei wurden "mehrere" Menschen verletzt. Wie der britische Nachrichtensender BBC unter Berufung auf einen Reporter vor Ort berichtet, seien die Verletzungen der Fußgänger nicht schwerwiegend. Das Natural History Museum habe die Zusammenarbeit mit der Polizei aufgenommen, teilte es mit.



Die Polizei spricht von dem Vorfall als "Kollision". Wie Augenzeugen berichten, sei ein großes Polizeiaufgebot vor Ort. Auch Rettungswagen seien angerückt und Helikopter kreisten in der Luft.

Angaben der Polizei zufolge wurde eine Person verhaftet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, um Umstände und ein mögliches Motiv zu klären. "An diesem Punkt der Ermittlungen sehen wir den Unfall nicht als terroristischen Vorfall", sagte ein Sprecher von Scotland Yard dem Guardian.



Incident in Exhibition Road, near Albert Museum https://t.co/DSZBtD7xQd pic.twitter.com/AHwFKYkHzS — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7. Oktober 2017

Der Vorfall weckte bei vielen Menschen in London böse Erinnerungen: Großbritannien ist in diesem Jahr bereits fünfmal Ziel eines Terroranschlags geworden. Mitte September explodierte in einer Londoner U-Bahn eine selbst gebaute Bombe. Rund 30 Menschen wurden verletzt. Ein Mann starb bei einem Angriff auf Moscheebesucher Ende Juni in der britischen Hauptstadt. Acht Menschen kamen Anfang Juni bei einem Angriff auf das Londoner Ausgehviertel Borough Market und die London Bridge ums Leben.

Bei einem Bombenattentat auf die Besucher eines Konzerts in Manchester im Mai starben 22 Menschen. Im März war ein Attentäter auf der Londoner Westminster-Brücke mit einem Auto gezielt in Fußgänger gerast, bevor er einen Polizisten auf dem Gelände des Parlaments niederstach. Fünf Menschen starben.