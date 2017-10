Bei einer Schießerei in Las Vegas sind zwei Menschen getötet und 24 verletzt worden. Einige Personen mit Schussverletzungen seien am späten Sonntagabend Ortszeit in das University Medical Center gebracht worden, sagte eine Krankenhaussprecherin. 12 von ihnen sollen sich in kritischem Zustand befinden. Die Motive für den Vorfall sind nicht bekannt. Die Polizei bestätigt, dass sie einen Verdächtigen außer Gefecht gesetzt hat.



Ein Polizist sagte, der Tatort sei in der Nähe eines Hotels und Kasinos. Teile des berühmten Las Vegas Strips wurden abgesperrt, Flüge zum nahegelegenen Flughafen werden umgeleitet. Die Polizei rief per Twitter dazu auf, den südlichen Teil des Boulevards zu meiden.

Auf Videos, die im Internet kursieren, ist zu sehen, wie Menschen in Panik durch die Stadt laufen.