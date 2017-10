Der Kampf gegen Islamisten in der Stadt Marawi im Süden der Philippinen ist laut der Regierung des Landes beendet. "Wir verkünden nun das Ende aller Kampfhandlungen in Marawi", sagte der philippinische Verteidigungsminister Delfin Lorenzana. Es gebe keine Aufständischen mehr in der Stadt.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hatte bereits in der vergangenen Woche verkündet, Marawi sei "vom Einfluss der Terroristen befreit". Das philippinische Militär hatte zuvor den Tod von zwei Anführern der Terrormiliz "Islamischer Staat" bei den Kämpfen um die Stadt auf der Insel Mindanao gemeldet. Die Kampfhandlungen dauerten aber zunächst weiter an. Zuletzt hatten sich die Islamisten in eine Moschee zurückgezogen, die das Militär nun stürmte. Soldaten bargen 42 Leichen aus dem Gebäude. Lorenzana äußerte sich nicht zur genauen Todesursache der Männer. Geiseln, die die Islamisten dort festhielten, seien bereits vor einigen Tagen befreit worden, sagte der Minister.



US-Verteidigungsminister James Mattis lobte die philippinischen Streitkräfte. Das Militär habe "den Terroristen eine sehr starke Botschaft" übermittelt. Die philippinischen Regierungstruppen wurden im Kampf gegen die Islamisten von den USA unterstützt. Die Philippinen sind mehrheitlich katholisch. Im Mai hatten sich Islamisten in Marawi auf der südphilippinischen Insel Mindanao festgesetzt, um dort nach dem Vorbild des IS ein Kalifat auszurufen.

Seitdem kämpfen die Philippinen in Marawi gegen Dschihadisten. Die Extremistengruppe Maute hat dem IS die Treue geschworen, ist aber unabhängig von den Kämpfern in Syrien und im Irak. In dem Konflikt starben mehr als 1.000 Menschen, nach Armeeangaben überwiegend islamistische Aufständische. Bei den Kämpfen war nach Regierungsangaben zuletzt auch der IS-Chef in Südostasien, Isnilon Hapilon, getötet worden. Er stand auf der US-Liste der meistgesuchten Terroristen der Welt.



In der Region um Marawi liegt ein Zentrum des islamischen Glaubens auf den Philippinen. Muslimische Rebellen kämpfen dort seit 40 Jahren um die Unabhängigkeit oder Autonomie. Die größte muslimische Rebellengruppe, die Moro Islamische Befreiungsfront, führt Verhandlungen mit der Regierung für ein Ende des Aufstands und distanziert sich vom IS. Etwa eine halbe Million Einwohner mussten ihr Zuhause verlassen. Präsident Rodrigo Duterte verhängte das Kriegsrecht über die Region. Ein Großteil Marawis liegt in Trümmern.