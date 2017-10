Auch in Schweden wird über den Skandal um den unter Vergewaltigungs- und Missbrauchsverdacht stehenden US-Filmproduzenten Harvey Weinstein und sexuelle Übergriffe gegen Frauen generell diskutiert. Jetzt hat sich die schwedische Außenministerin Margot Wallström zu Wort gemeldet und fordert schärfere Gesetze, um Frauen besser zu schützen.

Wallström schrieb am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite unter dem Hashtag #MeToo, sie selbst sei in ihrem Amt Opfer von sexueller Belästigung geworden. Generell sei Sexismus auch in der Politik ein Problem. "Ich kann bestätigen, dass das auf höchster politischer Ebene vorkommt und es auch mir widerfahren ist", sagte Wallström schließlich auch der schwedischen Nachrichtenagentur TT.

Zwar wollte die Ministerin nicht über Details ihrer persönlichen Erfahrung sprechen, allerdings hatte sie bereits 2014 in ihrer Autobiografie, die von dem schwedischen Journalisten Jan Scherman geschrieben wurde, beschrieben, wie sie während eines Abendessens mit europäischen Staats- und Regierungschefs plötzlich eine Hand auf ihrem Oberschenkel gespürt habe. Der Mann neben ihr habe begonnen, sie zu betatschen. "Das war absolut unwirklich", heißt es hier.

Bewegung in sozialen Medien sei noch nicht genug

Wallström betonte, sie möchte den Fokus auf das Fehlverhalten in der Politik richten. Dass unzählige Frauen auf der ganzen Welt unter dem Hashtag #MeToo in den sozialen Netzwerken von ihren eigenen Erfahrungen mit Belästigung, Angriffen und Vergewaltigungen berichteten, zeige deutlich, dass gehandelt werden müsse, sagte die Ministerin. Denn eine Bewegung in sozialen Medien sei noch nicht genug.



Wallström war von 1999 bis 2010 EU-Kommissarin und von Februar 2010 bis Juni 2012 UN-Sonderbeauftragte zum Thema sexuelle Gewalt in Konflikten. Im August 2014 kehrte sie in die schwedische Politik zurück.

Missbrauchsbeauftragter fordert neue Bundesregierung zum Handeln auf

Der Fall Weinstein hat nicht nur in den USA sondern weltweit eine breite Debatte über den Missbrauch von und Übergriffe auf Frauen ausgelöst. Nach einem Aufruf der Schauspielerin Alyssa Milano meldeten sich Tausende Frauen unter dem Hashtag #MeToo mit ihren Erfahrungen mit sexueller Belästigung. Hierzulande wurde die Sexismus-Debatte zudem angefacht, nachdem die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli bei einer Podiumsdiskussion vom Veranstalter zuerst nicht erkannt wurde und sich dann den Kommentar gefallen lassen musste: "Ich habe keine so junge Frau erwartet, und dann sind Sie auch noch so schön." Chebli prangerte diese Äußerung später als Alltagssexismus an.

Unterdessen hat der Missbrauchsbeauftragte Johannes-Wilhelm Rörig die künftige Bundesregierung aufgefordert, sich stärker gegen sexuelle Gewalt zu engagieren. "Die Debatte zu sexueller Gewalt kann gar nicht laut genug geführt werden", sagte er. Missbrauch sei bekämpfbar, "aber nicht mit den wenigen Mitteln, mit denen wir seit Jahren kämpfen", so Rörig . "Ich fordere die künftige Bundesregierung auf, jetzt ein neues Kapitel im Kampf gegen sexuelle Gewalt aufzuschlagen."



Die überwältigende Resonanz auf die Debatte zeige, wie groß das weltweite Ausmaß sexueller Gewalt gegen Frauen, Kinder und Jugendliche sei. Problematisch sei, dass viele Fälle gar nicht erst der Polizei gemeldet werden und somit auch nicht in die Statistik einfließen. Neueste Studien gingen davon aus, dass etwa jede und jeder Siebte in Deutschland sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend erlitten habe.