Am Samstagmorgen hat ein Mann in München mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen Einzeltäter, der an mehreren Orten im östlichen Stadtteil Haidhausen zugestochen habe.



Dabei seien sechs Menschen angegriffen worden, fünf seien leicht verletzt. Die Polizei wurde erstmals um 8.30 alarmiert. Via Twitter rief sie die Anwohner zunächst auf, in ihren Häusern zu bleiben und den Rosenheimer Platz zu meiden. Am Mittag gab die Polizei die Festnahme eines Verdächtigen bekannt. Der Mann habe seine Opfer wahllos ausgesucht, erklärte die Polizei. Die Verletzten erlitten Stiche und wurden geschlagen. Ob der Festgenommene auch wirklich der Täter sei, müsse noch geklärt werden.

Bitte haltet Euch mit Spekulationen zurück! Vielen Dank! #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

Über den Hintergrund der Tat ist bisher nichts bekannt. Die Polizei hatte nach einem mittelblonden, korpulenten 40-Jährigen gefahndet, der mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein soll.



Nach den Worten von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) handelte der Angreifer aus heiterem Himmel und mit handfester Gewalt. Der Angreifer sei wahllos mit einem Messer auf Passanten losgegangen, sagte Herrmann am Samstag nach einem Treffen der Unionsspitze zu den Jamaika-Sondierungen in Berlin. Es sei Großalarm ausgelöst worden.

Zur Zahl der Verletzten gab es zunächst unterschiedliche Informationen. Nach Angaben der Polizei vom Samstagmittag wurden bei den Angriffen fünf Menschen leicht verletzt. Herrmann sagte hingegen, ein Opfer habe schwere Verletzungen erlitten.