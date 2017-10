Was geschah mit Oury Jalloh? War es Mord? Hat er den Brand doch selbst gelegt? Seit Jahren sind die Fragen unklärt – und werden es vielleicht für immer bleiben. Denn zwölf Jahre, zwei Landgerichtsprozesse und unzählige Gutachten später ist der Fall zwar nicht geklärt, doch hat die Staatsanwaltschaft Halle die Ermittlungen zu Jallohs Todesumständen dennoch überraschend eingestellt.



Diese Entscheidung sei nach "sorgfältiger Prüfung" aller vorliegenden Erkenntnisse getroffen worden, heißt es in der Pressemitteilung. Es gebe "keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter an der Brandlegung". Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau habe 2016 noch einmal den Versuch unternommen, den Brand nachstellen und interdisziplinär gutachterlich untersuchen zu lassen. Doch habe dieser Brandversuch "keine sicheren Erkenntnisse" gebracht. Eine weitere Aufklärung sei nicht zu erwarten.

Sicher wissen wir bis heute, was am frühen Morgen des 7. Januar 2005 geschah. Jalloh fragte im sächsischen Dessau zwei Frauen der Stadtreinigung, ob er ihr Handy leihen könne. Die Frauen fühlten sich belästigt, riefen die Polizei. Diese nahm den Sierra Leoner daraufhin gewaltsam mit. Am Mittag verbrannte Jalloh bei lebendigem Leibe in seiner Zelle.



Nach Darstellung der Polizei und Staatsanwaltschaft hatte er den Brand selbst gelegt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dazu soll er die Matratze, auf der er gefesselt gelegen hatte, aufgerissen und die Füllung angezündet haben. Für Angehörige und Unterstützer ergibt diese Erklärung wenig Sinn. Die Initiative im Gedenken an Oury Jalloh spricht von Mord.

Streitpunkt Feuerzeug nicht geklärt

Kritiker sagen, der jüngste Brandversuch im Jahr 2016 sei unter nicht vergleichbaren Bedingungen durchgeführt worden. Die Anwältinnen der Familie hatten im September 2015 sechs Gründe vorgetragen, warum Oury Jalloh nicht selbst Feuer gelegt haben konnte. Unter anderem bezweifeln sie unter Berufung auf mehrere Fachgutachten die These, dass Jalloh in der Zelle ein eigenes Feuerzeug hatte, mit dem er sich hätte anzünden können. Sie vermuten, dass das Feuerzeug nachträglich in die Zelle gebracht wurde. Schließlich konnten darauf weder DNA-Spuren noch Gewebereste von Jallohs Kleidung oder der Matratze nachgewiesen werden. Stattdessen fanden Ermittler des Landeskriminalamts Stuttgart auf dem Feuerzeug fremde Polyesterfasern und Tierhaare sowie DNA unbekannter Herkunft. Der britische Brandsachverständige Iain Peck befand 2015, dass das Vorhandensein des Feuerzeugs am Tatort "sicher ausgeschlossen werden" kann.



Außerdem habe die Matratze nur mit größeren Mengen Brandbeschleuniger so schnell und heftig brennen können. Weiterhin zitieren die Anwältinnen toxikologische Befunde. Demnach soll Jalloh zum Zeitpunkt des Todes bewusstlos gewesen sein – das Feuer also nicht gelegt haben können. Und selbst wenn er bei Bewusstsein gewesen wäre, sei es unwahrscheinlich bis unmöglich, dass Jalloh dies im gefesselten Zustand hätte schaffen können.



Dieser Darstellung widersprach die Staatsanwaltschaft Halle, ohne jedoch auf die Expertisen in der anwaltlichen Beweisführung von 2015 einzugehen. Mit entsprechend viel Unverständnis und Betroffenheit reagierten die Angehörigen. Rechtsanwältin Heinecke kündigte im Namen der Familie an, Beschwerde gegen die Einstellung einzulegen. Sie werde der Staatsanwaltschaft erneut aufgeben, "welche weiteren Ermittlungsschritte zwingend zu unternehmen sind".