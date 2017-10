Bei Kämpfen in der philippinischen Stadt Marawi hat das Militär zwei mutmaßliche Anführer der Terrormiliz "Islamischer Staat" getötet. Das bestätigte Verteidigungsminister Delfin Lorenzana. Einer der getöteten Männer ist nach Regierungsangaben der bekannte Islamlistenführer Isnilon Hapilon. Bei den Kämpfen seien 17 Geiseln befreit worden, hieß es weiter.



Lorenzana geht nach dem Tod der IS-Anführer davon aus, den Konflikt in der südphilippinischen Stadt Marawi bald beenden zu können: "Wir können vielleicht schon in einigen Tagen das Ende der Kämpfe bestätigen."



Hapilon steht auf der US-Liste der meistgesuchten Terroristen der Welt. Die USA hatten ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Hapilon und Maute gelten als zwei der letzten verbliebenen Rebellenführer des IS auf den Philippinen. Islamisten hatten sich im Mai in Marawi auf der südphilippinischen Insel Mindanao festgesetzt, um dort nach dem Vorbild des IS ein Kalifat auszurufen. Die Terrormiliz liefert sich seit Monaten Kämpfe gegen Regierungstruppen in Marawi. Seitdem sind mehr als 1.000 Menschen getötet worden, mehr als eine halbe Million der Einwohner mussten ihr Zuhause verlassen.