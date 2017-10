Von den Hügeln, die unser Dorf umranden, kann man in der Ferne die Türme des Wormser Domes sehen, die Silhouette der Lutherstadt am Rhein. An dieser historischen Stätte tobte vor 500 Jahren die entscheidende Schlacht, die das Mittelalter endgültig beendete und der Reform des christlichen Glaubens zum Durchbruch verhalf.

Nicht so jedoch in den Dörfern um die Stadt herum. Während in Worms die Stadtbevölkerung und große Teile des Klerus zur neuen Lehre wechselte, blieben die meisten Ortschaft drum herum dem alten Glauben treu. So auch Wiesoppenheim, mein Dorf. Bis auf den heutigen Tag gibt es dort nur einen Kirchturm, den der katholischen Pfarrkirche St. Martin. Das Dorf hat Wegkreuze und eine Feldkapelle. An Fronleichnam waren die Straßen früher bunt geschmückt, die Fahnen hingen aus den Häusern und ein Blumenteppich lag auf der Straße hinauf zur Kapelle. Über diesen Teppich durfte nur der Priester schreiten, der das Allerheiligste in der Monstranz trug.

An Allerheiligen bildeten schwarz gekleidete Dorfbewohner einen langen Zug zum Friedhof, den Rosenkranz betend. Auf dem Gottesacker segnete der Pfarrer dann die Gräber. Als Ministrant durfte ich ihm den Weihwasserkübel reichen.



Alexander Görlach ist Professor am Harvard University College und Gastwissenschaftler am Zentrum für Sozialwissenschaften der Universität Cambridge in England. Von seiner Erstkommunion bis zu seinem Abitur in Worms war er Messdiener an der katholische Pfarrkirche St. Martin in Wiesoppenheim.

Die Kirche gehörte zum täglichen Leben dazu. Und wenn es an einem Schultag vom Kirchturm her für eine Beerdigung läutete, schickte der Lehrer vier Jungs und Mädels, um zu ministrieren. Es gab selbstverständlich schulfrei dafür. In der Schule hing in jedem Klassenzimmer ein Kruzifix, am Morgen wurde gebetet.

Mischehen von Katholiken und Protestanten wurden nicht gerne gesehen

Natürlich gab und gibt es in unserem Dorf auch Protestanten, viele kamen nach dem Krieg, als die Stadt ausgebombt daniederlag. Da die Glocken der Dorfkirche im Krieg von den Nazis eingeschmolzen worden waren, sammelte der Pfarrer bei seinen Schäfchen und den Lutheranern gleichermaßen, um ein neues Geläut anzuschaffen, verbunden mit dem Versprechen, dass es künftig für alle Verstorbenen, gleich welcher Konfession, läuten werde.



Das war in einer Zeit lange bevor Ökumene Tagesgeschäft wurde. Als meine Großmutter, eine zugezogene Lutheranerin aus der Stadt, 1988 verstarb, bin ich, ein Kind noch, mit meiner Mutter ins Pfarramt und der Pfarrer hat, so wie es Brauch war, später am Tag die Glocken geläutet.

Konfessionelle Unterschiede wurden natürlich dennoch gemacht: Als meine Mutter einen Lutheraner heiraten wollte, standen der Pfarrer und, als er scheiterte, in einem weiteren Anlauf die Gemeindenonne bei meinen Großeltern vor der Tür, um meiner Mutter dieses Unterfangen auszureden. Da mein Großvater selbst mit einer Protestantin verheiratet war, ließ er jedoch beide abblitzen.

Meine Mutter heiratete wegen des Widerstands des Pfarrers im Nachbardorf. Das war zwar ebenfalls überwiegend katholisch, hat aber dennoch eine eindrucksvolle evangelische Kirche im Jugendstil. Bei meiner Taufe hörten die Sperenzien dann wieder auf: Ich wurde katholisch getauft.