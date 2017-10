Bei zwei mutmaßlichen Selbstmordanschlägen mit Autobomben in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Polizeiangaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Mehr als acht weitere wurden verletzt.

Ein Polizist sagte, dass sich die Explosion am Samstagnachmittag in der Nähe des bei Politikern und Regierungsmitarbeitern beliebten Hotels Nasa Hablod ereignete. Kurz nach der ersten Explosion wurde in der Gegend eine zweite Detonation vernommen. Auch Schüsse sollen gefallen sein.

Die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz reklamierte kurz nach der Explosion der ersten Autobombe die Tat für sich. Die Terrormiliz teilte außerdem mit, dass ihre Kämpfer im Hotel seien. Dort waren noch Schüsse zu hören.

Vor zwei Wochen waren mehr als 350 Menschen bei einem heftigen Bombenanschlag auf einer belebten Straße in der somalischen Hauptstadt getötet worden. Es war der bislang schwerste Anschlag in Somalia. Die Extremistengruppe Al-Shabaab greift häufig wichtige Gegenden von Mogadischu an.