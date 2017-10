Die Quote der Jugenderwerbslosigkeit in Deutschland ist 2016 auf den niedrigsten Stand seit über 20 Jahren gesunken: rund 7 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) bei der Vorstellung des Statistischen Jahrbuchs 2017 in Berlin mit.

Im Vergleich mit den anderen EU-Staaten ist die deutsche Quote der niedrigste Wert. Als Jugenderwerbslose gelten 15- bis 24-Jährige, die nicht erwerbstätig sind, aber aktiv nach Arbeit suchen und für diese sofort zur Verfügung stünden.

Insgesamt liege die Jugenderwerbslosenquote mit knapp 19 Prozent in der EU auf hohem Niveau, sagte der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes, Georg Thiel. Vor allem in südeuropäischen Ländern suchten im vergangenen Jahr viele junge Leute erfolglos nach Arbeit: In Griechenland (47,3 Prozent), Spanien (44,4 Prozent) und Italien (37,8 Prozent) lag die Jugenderwerbslosigkeit weit über dem Durchschnitt in der Europäischen Union.

Auch zu den Lebenshaltungskosten veröffentlichte das Statistische Bundesamt Zahlen: In 17 EU-Mitgliedsstaaten lag das Preisniveau 2016 auf einem niedrigeren Wert als in Deutschland. In Spanien beispielsweise kostete eine vergleichbare Zusammenstellung aus Waren und Dienstleistungen 11 Prozent weniger.



Die EU-weit geringsten Lebenshaltungskosten verzeichnete 2016 Bulgarien – dort zahlten Verbraucher 58 Prozent weniger als in Deutschland. 34 Prozent mehr als die Deutschen mussten dagegen die Dänen für einen standardisierten Warenkorb bezahlen.