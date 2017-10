Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einem neuen Unwetter: Mit Herwart wird in der Nacht zu Sonntag bereits der dritte Herbststurm des Jahres erwartet. Seine volle Kraft dürfte er nach Angaben des DWD in Deutschland im Laufe des Sonntagvormittags entfalten. Demnach sollten Spaziergänger Ausflüge in den Wald meiden. Zudem könnte es zu Zugausfällen kommen.

Sturm Herwart zieht in der Nacht zum Sonntag über Südschweden hinweg nach Polen. Insbesondere an der Nordseeküste sowie im höheren Bergland müsse mit Orkanböen gerechnet werden, so die Meteorologen. Auch Berlin dürfte von dem Sturm erfasst werden.

An der Nordsee werden Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern in der Stunde erwartet. Im Westen und Südwesten hingegen ist die Sturmgefahr nach DWD-Angaben geringer. Ungemütlich kann es trotzdem werden: Landesweit wird mit schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen gerechnet.



Zoo in Berlin schließt

Voraussichtlich fällt Herwart nicht ganz so stark aus wie Xavier. Dieser hatte Anfang Oktober zu schweren Schäden in ganz Deutschland geführt. Mehrere Personen starben an den Folgen des Unwetters. Das Fortschreiten des Herbstes könnte dem DWD zufolge aber dazu beitragen, dass Herwart weniger zerstörerisch wirkt als sein Vorgänger: Die Bäume tragen weniger Laub als vor vier Wochen und bieten damit weniger Angriffsfläche.



Dennoch bleiben Zoo und Tierpark in Berlin wegen der Sturmwarnung am Sonntag geschlossen. Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten eine Gefahr für Besucher sein, hieß es in einer Mitteilung. Die Tiere würden vorsorglich in Häusern und Stallungen untergebracht.



Die Deutsche Bahn teilte am Samstag mit, es bestehe die Möglichkeit, dass es ab dem frühen Sonntagmorgen zu Einschränkungen in den vom Sturm betroffenen Gebieten kommt. Alle für Sonntag gekauften Tickets könnten binnen vier Wochen kostenlos storniert oder umgetauscht werde.