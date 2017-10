Durch Sturmtief Herwart sind in Deutschland, Tschechien und Polen schwere Schäden entstanden und mehrere Menschen gestorben. Wegen starker Winde und Regenfälle stürzten Bäume um, die Straßen und Schienen blockierten. Sturmfluten überschwemmten Innenstädte, es kam zu Stromausfällen und Gebäudeschäden. Meteorologen warnten vor dem Betreten von Wäldern.

In Deutschland ist vor allem der Norden und Nordosten betroffen. An der niedersächsischen Nordseeküste starb ein 63-jähriger Mann, weil er von der Sturmflut überrascht wurde, wie die Polizei mitteilte. Er hätte mit seinem Bruder auf einem Campingplatz am Strandbad Sehestedt am Jadebusen übernachtet. Als am frühen Morgen das Wasser schnell anstieg, wollten die beiden sich zu Fuß in Sicherheit bringen. Allerdings habe es nur der Bruder geschafft, sich an einem Mast festzuhalten und später von einem DLRG-Schlauchboot gerettet zu werden.

Die Deutsche Bahn stoppte in sieben Bundesländern ihren Fernverkehr. Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen und Kiel seien zurzeit nicht ans Fernnetz angeschlossen, teilte das Unternehmen mit. Auf wichtigen Fernstrecken würden erst am Montag wieder Züge fahren. Betroffen seien die Strecken Bremen-Hannover, Dortmund-Hamburg, Hamburg-Berlin, Berlin-Leipzig, Berlin-Dresden, Hannover-Dortmund und Berlin-Frankfurt am Main. Reisende sollten sich vor Reiseantritt über die aktuelle Lage informieren.

Umgekippte Bäume und Äste sorgten an vielen Orten für Verkehrsbehinderungen. In Nordfriesland überschlug sich ein Autofahrer beim Ausweichen vor umgestürzten Ästen und verletzte sich. Auf der A20 bei Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern rutschten Autos auf einer fünf Zentimeter dicken Hageldecke aus. Insgesamt verletzten sich bisher mindestens fünf Deutsche durch Herwart.

In einigen Städten musste die Feuerwehr hundertfach ausrücken. In Hamburg trat die Elbe über ihr Ufer und überschwemmte die Innenstadt. Im Bereich der Hafencity liefen Tiefgaragen voll, auch am überfluteten Fischmarkt und von der Strandallee in Blankenese mussten Fahrzeuge geborgen werden.

1/11 Der Hamburger Fischmarkt unter Wasser © Daniel Bockwoldt/dpa 2/11 Feuerwehrleute retten Kühe – die Herde war beim Grasen im Hamburger Stadtteil Neuengamme von den Fluten eingeschlossen worden. © Daniel Bockwoldt/dpa 3/11 Parken unmöglich: Überflutungen in Wilhelmshaven (Niedersachsen) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa 4/11 Ein Feuerwehrmann sichert in Hamburg am Fischmarkt ein von den Fluten erfasstes Auto. © Daniel Bockwoldt/dpa 5/11 Bei Torfhaus (Niedersachsen) hat ein umgestürzter Baum für Straßensperrungen gesorgt. Im strömenden Regen kümmert sich nun ein Forstmitarbeiter darum. © Swen Pförtner/dpa 6/11 Der Zugverkehr in Richtung Norden ist eingestellt, für Reisende wie hier in Dortmund heißt das: warten. © Ina Fassbender/dpa 7/11 Umgeweht: ein eingestürztes Baugerüst in Berlin am Schöneberger Ufer © Paul Zinken/dpa 8/11 In einem Berliner Innenhof hat Sturmtief Herwart ein Flachdach in die Tiefe gerissen. © Paul Zinken/dpa 9/11 Ein umgestürzter Baum und viel Arbeit für die Feuerwehr in Berlin © Fabrizio Bensch/Reuters 10/11 Zerstört: der komplette Mühlenkopf der 1786 gebauten historischen Windmühle Catharina in Oldenswort (Schleswig-Holstein) © Karsten Sörensen/dpa 11/11 Ein Tourist kämpft sich am Strand von Utersum durch den Sturm. © Maurizio Gambarini/dpa

Hunderttausende in Tschechien ohne Strom

In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus. Der Sturm deckte dort ein komplettes Hausdach ab. Ein Fußgänger wurde von einem umkippenden Baugerüst schwer verletzt. Zwei S-Bahnen rammten umgestürzte Bäume. Zoo und Tierpark blieben wegen der Sturmwarnung geschlossen.



Außerhalb Deutschlands waren vor allem Gebiete in Tschechien und Polen betroffen. Es sind bisher drei Todesopfer bekannt: In der polnischen Woiwodschaft Westpommern starb ein Mann durch einen Autounfall, in Tschechien wurde eine Frau bei einem Waldspaziergang bei Třebíč von einem Baum erschlagen und in der böhmischen Kleinstadt Jičín wurde ein Mann von einem Baum getroffen, er starb.

Hunderttausende Haushalte waren in Tschechien ohne Strom, weil Freileitungen beschädigt wurden. In Most warf das Unwetter eine vor sieben Jahren eingeweihte orthodoxe Holzkirche um. In der Slowakei rieten die Behörden vor dem Feiertag Allerheiligen von traditionellen Besuchen an den Gräbern von Angehörigen ab. In Bratislava blieben Friedhöfe aus Sicherheitsgründen geschlossen.



Die Schäden durch Herwart werden nach Ansicht von Wetterexperten nicht so stark ausfallen wie die von Xavier. Bei diesem Sturm von Anfang Oktober waren mehrere Menschen gestorben.