Wegen des Sturmtiefs Herwart hat die Deutsche Bahn ihren Zugverkehr weiträumig eingestellt. Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern hatten am Sonntagmorgen zu umgestürzten Bäumen und Ästen in den Oberleitungen geführt. Deshalb führen derzeit keine Züge mehr in großen Teilen Nord- und Mitteldeutschlands, teilte ein Bahnsprecher mit.



Vor allem der Fernverkehr ist von den Sperrungen betroffen – in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Teilen Schleswig-Holsteins ist der Zuverkehr komplett eingestellt. Reperaturtrupps seien bereits mit Kettensägen vor Ort, Hubschrauber zur Streckenkontrolle im Einsatz. Wie lange die Einschränkungen andauern werden, war vorerst nicht absehbar.



Die Berliner Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus. Ein Sprecher begründete dies mit der Vielzahl der Einsätze, zwischen vier und sieben Uhr seien es 100 gewesen. Alle Freiwilligen Feuerwehren wurden in den Dienst gerufen.



Besucherstätten geschlossen

In Hamburg bleibt der Fischmarkt am Sonntag geschlossen, in Berlin sind unter anderem der Zoo und der Tierpark betroffen. Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten eine Gefahr für Besucher sein, hieß es in einer Mitteilung. Die Tiere würden vorsorglich in Häusern und Stallungen untergebracht.

Herwart ist bereits der dritte Herbststurm des Jahres. Seine volle Kraft dürfte er nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Deutschland im Laufe des Sonntagvormittags entfalten. Demnach sollten Spaziergänger Ausflüge in den Wald meiden. Insbesondere an der Nordseeküste sowie im höheren Bergland müsse mit Orkanböen gerechnet werden, so die Meteorologen. Die Lage soll sich erst in der Nacht zum Montag allmählich entspannen.

An der Küste und in Gipfellagen von Mittelgebirgen und Alpen werden dabei Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern in der Stunde erwartet. Im Osten Deutschlands sei auch im Binnenland mit Orkanböen mit 120 Stundenkilometern zu rechnen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte vor einer schweren Sturmflut an der Nordseeküste.



Voraussichtlich fällt Herwart nicht ganz so stark aus wie Xavier. Dieser hatte Anfang Oktober zu schweren Schäden in ganz Deutschland geführt. Mehrere Personen starben an den Folgen des Unwetters.