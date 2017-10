Im Sturmtief Xavier sind in Deutschland zwei Menschen gestorben. In Hamburg fiel nach Angaben der Feuerwehr ein Baum auf das Auto einer Frau. In Neu-Karstädt in Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Lastwagenfahrer an einer Bundesstraße von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Unsere Warnung, sich nicht im Freien aufzuhalten, heben wir hiermit auf.



Dennoch: Vorsicht vor abgebrochenen Ästen!#Unwetter #Hamburg https://t.co/qwITXbEa3A — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) 5. Oktober 2017

In Hamburg wurden außerdem mindestens zehn weitere Menschen verletzt. Über Stunden waren die Bewohner der Hansestadt aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Feuerwehr twitterte: "Warnung für Hamburg. Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich." Gegen 16.30 Uhr wurde die Warnung aufgehoben, man sollte aber dennoch vorsichtig sein. Ein Sprecher sagte, die Feuerwehr sei wegen mehrerer eingeklemmter Personen und umgestürzter Bäume zu bislang 800 Einsätzen gerufen worden.



Der Deutsche Wetterdienste warnt in Teilen von Nord- und Ostdeutschlands vor Orkanböen der Stufe drei. Vier ist die höchste Stufe für Orkanböen. Die Experten empfahlen, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden und warnten vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Kein Zugverkehr in Berlin

Die Bahn stellte in der Folge unter anderem den Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen auf unbestimmte Zeit ein. Auch die Fernverkehrsstrecken Berlin–Hannover und Berlin–Hamburg wurden eingestellt. Nach Angaben eines Sprechers soll vermieden werden, dass Züge auf offener Strecke liegenbleiben. Ursache waren auf die Gleise oder in die Oberleitungen gewehte Bäume.



Update: Sturmtief #Xavier. Der Zugverkehr wurde in mehreren Regionen Deutschland eingestellt. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung. — Deutsche Bahn (@DB_Info) October 5, 2017

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei Oldenburg stürzte ein 1.000 Tonnen schwerer Entladekran in Wilhelmshaven von einer Brücke in die Jade. Orkanböen der Stärke 12 hätten den auf Schienen laufenden Kran am Mittag angehoben, gedreht und umgekippt, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Während der obere Teil des Krans teilweise versank, landete der untere Teil auf der Niedersachsenbrücke. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden.



Einschränkungen im Bahn- und Flugverkehr

Auch Flugreisende in Hamburg mussten Einschränkungen hinnehmen. Die S-Bahn fuhr nicht mehr zum Airport. Immerhin ein Drittel der Passagiere komme mittlerweile per S-Bahn, sagte eine Sprecherin. Auch könne es wegen des Sturms zu Verspätungen bei den Flügen kommen.



Ein Schienenersatzverkehr kann wegen des Unwetters nicht eingerichtet werden. https://t.co/LXt1t36eOK — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) October 5, 2017

In Berlin werden im Laufe des Abends Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um 85 Stundenkilometer sowie schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 Stundenkilometern erwartet. Am Nachmittag wurde der S-Bahn-Verkehr komplett eingestellt. Auch Busse und U-Bahnen, die teilweise oberirdisch verkehren, fahren aus Sicherheitsgründen nicht mehr, twitterte die Berliner Verkehrsgesellschaft.



Berliner Feuerwehr ruft Ausnahmezustand aus

Die Feuerwehr rief am Nachmittag den Ausnahmezustand aus. Das macht die Feuerwehr immer dann, wenn die Behörde mit den eingehenden Notrufen nicht mehr hinterher kommt. Auch Helfer der freiwilligen Feuerwehr wurden zur Unterstützung angefordert. Laut einem Sprecher sollen rund 400 Kräfte aushelfen.

Am Nachmittag gingen innerhalb einer halben Stunde rund 50 Notrufe bei der Berliner Feuerwehr ein. Nun werde kategorisiert, welche der eingegangenen Notrufe zuerst bearbeitet werden, sagte ein Sprecher. Dabei gelte Menschenleben vor Sachschäden. "Wenn ein Mensch von einem Baum getroffen wird, muss eine Straßenblockierung durch einen abgefallenen Art erstmal warten."



An den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel wurde vorübergehend die Abfertigung eingestellt. Passagiere in gelandeten Maschinen müssten aus Sicherheitsgründen vorerst in den Flugzeugen bleiben, sagte ein Flughafensprecher. Zum Abflug vorgesehene Maschinen würden an beiden Airports vorerst nicht mehr beladen. Es könne zu Verspätungen kommen, der Flugbetrieb sei aber damit nicht eingestellt, sagte der Sprecher. In Schönefeld warteten derzeit etwa zwölf Flugzeuge darauf, be- oder entladen zu werden.