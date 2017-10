Bei dem Angriff auf eine Polizeistation in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind Menschenrechtlern zufolge mindestens 16 Menschen getötet worden. Auch die syrische Regierung bestätigte die Anschläge. Es habe drei Explosionen im Stadtteil Al-Midan im Zentrum gegeben, berichtete auch die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Darunter seien zwei Detonationen durch Selbstmordattentäter und eine Autobombe gewesen.

Das syrische Innenministerium teilte mit, die Selbstmordattentäter hätten sich vor einer Polizeistation in die Luft gesprengt. Neben Zivilisten seien dabei auch Polizisten getötet worden. Der dritte Täter sei danach ins Gebäude eingedrungen und von Sicherheitskräften getötet worden. Da sich viele der zahlreichen Verletzten in einem kritischen Zustand befänden, könne die Opferzahl weiter steigen, teilte die Beobachtungsstelle mit.

Obwohl Attentate in Damaskus vergleichsweise selten sind, ereigneten sich in der Vergangenheit dort vereinzelt schwere Anschläge. So starben Anfang Juli mehr als 20 Menschen durch die Explosion einer Autobombe. Mitte März wurden mehr als 40 Personen bei einem Doppelanschlag getötet, der auch den Justizpalast der Stadt traf. Wenige Tage zuvor waren bei einem der schwersten Anschläge auf Schiiten in der Stadt mindestens 74 Menschen getötet worden.

Teilweise wurden die Taten von der Terrormiliz "Islamischer Staat", teils von der Al-Kaida-nahen Gruppe Fatah al-Scham für sich reklamiert.