Kurz vor der erwarteten Rückeroberung von Rakka im Norden Syriens haben die letzten Zivilisten nach Angaben der SDF-Miliz die einstige syrische Hauptstadt des IS verlassen. Mehr als 3.000 Zivilisten hätten als Teil einer Vereinbarung Rakka in der Nacht zum Sonntag verlassen können, sagte ein Sprecher der kurdisch-arabischen Allianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF).



In der Stadt gebe es mit Ausnahme der Familien der dort noch verschanzten Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) keine Zivilisten mehr. Nach einem Vorrücken der SDF-Truppen gegen den IS in den verbliebenen Stadtteilen seien aber noch immer sechs Bezirke unter Kontrolle der Extremisten.

Ein kurdisch geführtes Bündnis hat in Rakka eigenen Angaben zufolge eine letzte Offensive gestartet, um die verbliebenen Dschihadisten aus der Stadt zu vertreiben. Es seien bereits 90 Prozent der Stadt erobert, noch seien dort aber etwa 150 Extremisten, berichteten die Syrischen Demokratischen Kräfte am Sonntag. "Die letzte Schlacht wird weitergehen, bis die gesamte Stadt von den Terroristen gereinigt ist, die sich nicht ergeben wollten", hieß es in der Stellungnahme.

Den SDF zufolge hatten sich 275 syrische IS-Kämpfer in den vergangenen Tagen ergeben, nachdem eine Einigung für einen friedlichen Abzug mit ihnen erzielt worden war. Unter den übrig gebliebenen Kämpfern in dem wenige Hundert Meter langen Gebiet im Stadtzentrum seien vor allem ausländische IS-Anhänger, aber auch vereinzelte syrische Extremisten.

Syrien - Medizinische Versorgung schwierig Beim Kampf um die syrische Stadt Rakka werden jeden Tag Menschen getötet oder verletzt. In vielen Fällen ist der Weg zur rettenden Behandlung lang und gefährlich. © Foto: REUTERS/Erik De Castro

Dass IS-Kämpfer sich ergeben, ist selten und gilt unter den Dschihadisten als unehrenhaft. Laut der von den USA geführten internationalen Koalition könnte es daran liegen, dass die Kämpfer völlig von der Führungsebene abgeschnitten sind. Nach Angaben der Beobachtungsstelle für Menschenrechte hält sich der Drahtzieher der Anschlagsserie in Paris im November 2015 unter den Verbliebenen auf. Er weigere sich, aufzugeben, weshalb die Verhandlungen über den Abzug der Kämpfer nicht vorankämen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.



Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International zufolge starben in den vergangenen Wochen Hunderte Zivilisten bei Kämpfen, Luftangriffen oder durch Sprengsätze des IS. Wasser, Nahrung und Medikamente seien knapp. In den vergangenen Monaten waren bereits Hunderttausende vor den Kämpfen aus der Region geflüchtet.

Die Schlacht um Rakka begann im Juni, die vorwiegend kurdische SDF-Allianz wurde dabei von intensiven Luftangriffen der US-geführten Koalition unterstützt. Angesichts heftiger Gegenwehr der Extremisten und Tausender in der Stadt eingeschlossener Zivilisten kamen die SDF-Kämpfer jedoch nur langsam voran. Inzwischen kontrollieren sie aber weite Teile der Stadt. Rakka galt lange als Hauptstadt eines vom IS ausgerufenen Kalifats, der Verlust der Stadt wäre ein schwerer Schlag für die Terrormiliz.