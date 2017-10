Die stellvertretende Chefredakteurin des führenden russischen Nachrichten-Radiosenders Echo Moskwi, Tatjana Felgenhauer, ist bei einem Messerangriff verletzt worden. Der Sender teilte auf seiner Internetseite mit, der Attentäter sei in die Studios eingedrungen und habe auf Felgenhauer eingestochen. Die 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Sie sei nicht in Lebensgefahr, twitterte der Chefredakteur des Senders, Alexej Wenediktow.



Der Mann sei von der Polizei festgenommen worden. Die Lage in der Redaktion sei unter Kontrolle, teilte Wenediktow mit. Zusätzliche Sicherheitskräfte vor dem Gebäude sollen die Mitarbeiter schützen.



Wenediktow zufolge verschaffte sich der Mann Zugang zu dem Gebäude, indem er einen Wachmann durch ein Spray außer Gefecht setzte. "Dann kam er in unsere Etage und drang in unser Büro ein." Russische Medien berichteten, zwei Männer hätten das Gebäude betreten, aber nur einem sei es gelungen, bis zum Büro des Senders vorzudringen.

Nach Angaben der Ermittler soll der Verdächtige eine "persönliche Abneigung" gegenüber der Journalistin empfunden haben. Der Mann sei kein russischer Staatsbürger. Die Polizei schließe einen persönlichen Hintergrund bei der Tat nicht aus.



Echo Moskwi wird oft als Russlands einziger unabhängiger Nachrichten-Radiosender bezeichnet. Felgenhauer ist bekannt als Moderatorin einer beliebten Morgensendung. Die kritische Berichterstattung des Radiosenders hat in der russischen Regierung viele verärgert. Moderatoren und Journalisten des Senders haben in der Vergangenheit über Todesdrohungen gegen sie berichtet.