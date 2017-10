Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat für seine Überlegungen zu muslimischen Feiertagen in Deutschland Unterstützung vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) erhalten. "In einer multireligiösen Gesellschaft kann in Gegenden mit hohem Anteil an frommen Muslimen ein islamischer Feiertag hinzukommen, ohne dass die christliche Tradition unseres Landes verraten würde", sagte ZdK-Präsident Thomas Sternberg der Passauer Neuen Presse.



Der Festkalender sei demnach "weder museal noch eine bloße Abfolge arbeitsfreier Tage, sondern Zeichen des Reichtums europäischer Traditionen".

Kurz vor der Wahl in Niedersachsen hatte sich de Maizière offen dafür gezeigt, in bestimmten Regionen Deutschlands muslimische Feiertage einzuführen. "Ich bin bereit, darüber zu reden, ob wir auch mal einen muslimischen Feiertag einführen", teilte er mit. Allerheiligen sei auch nur dort Feiertag, wo viele Katholiken lebten.

Aus den Reihen der Union wurde der Bundesinnenminister dafür kritisiert. "Islam-Feiertage in Deutschland einzuführen kommt für uns nicht infrage", sagte etwa CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Wolfgang Bosbach (CDU) sagte, er sehe "keinen wirklich überzeugenden Grund", warum nicht christliche Feiertage in Deutschland unter den Schutz einer gesetzlichen Regelung gestellt werden sollten. "Wir haben eine christlich-jüdische religiöse Prägung, keine islamische", sagte Bosbach.