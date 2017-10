In keinem anderen westlichen Land sterben so viele Menschen durch Waffengewalt wie in den USA. Dabei kommen längst nicht alle bei Schusswechseln ums Leben. Regelmäßig töteten Einzeltäter oder Täterduos in den vergangenen Jahren dutzende Menschen während eines Amoklaufs. Meist waren ihre Opfer völlig ahnungslos und unvorbereitet – so wie nun die Besucher des Musikfestivals in Las Vegas, von denen mindestens 58 getötet und mehr als 500 verletzt wurden.



Die letzte Attacke vergleichbaren Ausmaßes gab es in den USA im Juni 2016. Der 29-jährige Omar Mateen, ein US-Bürger und Sohn afghanischer Einwanderer, eröffnete das Feuer auf die Gäste des Homosexuellen-Clubs "Pulse". Er tötete dabei 49 Menschen und verletzte 68 weitere, bevor die Polizei ihn erschoss. Während der dreistündigen Geiselnahme bekannte sich der Täter in Anrufen bei der Polizei zum sogenannten Islamischen Staat, der die Tat im Anschluss für sich reklamierte.

Im Dezember 2015 griff ein 28-Jähriger gemeinsam mit seiner Ehefrau die Weihnachtsfeier seines Arbeitgebers im kalifornischen San Bernadino an. Die beiden töteten dabei 14 Menschen und verwundeten weitere 22. Stunden später erschoss die Polizei die beiden Täter muslimischen Glaubens, die sich zuvor im Internet radikalisiert haben sollen.

Ein ehemaliger Reservist erschoss im September 2013 zwölf Menschen in einem Kommandozentrum der US-Marine in Washington DC, ehe ihn die Polizei in einer Schießerei tötete. Er war wegen psychischer Probleme schon vorher aufgefallen.

An der Sandy Hook-Grundschule in Newtown (Connecticut) tötete im Dezember 2012 ebenfalls ein psychisch kranker Mann 26 Menschen – darunter 20 Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren. Der 20 Jahre alte Täter hatte zuvor seine Mutter getötet und nahm sich nach dem Massaker selbst das Leben.

Nur fünf Monate zuvor, im Sommer 2012, hatte ein 24-Jähriger in einem Kino in Aurora (Colorado) zwölf Menschen getötet und 70 verletzt. Die Polizei fasste den Schützen, 2015 verurteilte ein US-Gericht ihn zu lebenslanger Haft ohne Chance auf Bewährung.

Ende 2009 erschoss ein US-Soldat im texanischen Fort Hood 13 Kameraden und verletzte 32 weitere. Ein Gericht verurteilte den ehemaligen Psychiater, der sich schuldig bekannte, vier Jahre später zum Tod. Im April des gleichen Jahres hatte ein Immigrant in einem Zentrum für Einwanderer in Binghamton im Bundesstaat New York 13 Menschen getötet, bevor er Suizid begang.

Im April 2007 starben beim Amoklauf eines Studenten an der US-Hochschule Virginia Tech in Blacksburg 27 Studenten und fünf Lehrer. Anschließend tötete sich der 23 Jahre alte Schütze selbst.

Im April 1999 erschossen zwei schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche an der Columbine High School in Littleton zwölf Mitschüler und einen Lehrer. Danach töteten sie sich selbst. Der Filmemacher Michael Moore verarbeitete das Attentat in seinem Film "Bowling for Columbine", in dem er die laschen Waffen-Gesetze für das Massaker mitverantwortlich machte.