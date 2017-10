Kriege und die Folgen des Klimawandels haben die Fortschritte der vergangenen Jahre im Kampf gegen den Hunger teilweise wieder zunichte gemacht. Das zeigt der diesjährige Welthunger-Index, der die Ernährungssituation in 119 Staaten beleuchtet. "Konflikte und Klimawandel treffen die Ärmsten der Armen am stärksten – all unsere bisherigen Erfolge werden dadurch gefährdet", sagte die Präsidentin der Welthungerhilfe, Bärbel Dieckmann.



Den Welthunger-Index ermitteln Experten vom International Food Policy Research Institute (IFPRI) in Washington. Seit 2006 wird der Index jährlich vom IFPRI, der Welthungerhilfe mit Sitz in Bonn, sowie der irischen Organisation Concern Worldwide veröffentlicht. Die auf Basis von Datenmaterial der Vereinten Nationen erstellte Rangliste soll Auskunft geben über den Anteil an Unterernährten, an Auszehrung und Wachstumsverzögerungen bei Kindern unter fünf Jahren sowie über deren Sterblichkeitsrate.

Zwei Staaten mehr gelten als akut bedroht

Der aktuelle Index erfasst 119 Staaten; einige einkommensstarke Länder wie Deutschland blieben außen vor, eine unzureichende Datenlage gab es unter anderem in Krisenregionen wie dem Kongo, Südsudan oder Syrien. Diese Staaten fanden daher ebenfalls keine Aufnahme in die Rangliste. Insgesamt 14 Ländern bescheinigt der Bericht eine Verringerung ihres Index-Wertes um 50 Prozent oder mehr im Vergleich zum Jahr 2000. Dazu gehören etwa Brasilien und Peru, Senegal und China. Weitere 72 Länder verbesserten sich um 25 bis 49,9 Prozent.

1/17 Eiweißreiches Essen gibt es in Ghana vielerorts kaum. Im Küstendorf Nyanyano immerhin fangen die Menschen regelmäßig Fisch. © UBELONG/Nick Parisse 2/17 Ansonsten verarbeiten und fermentieren die Anwohner vor allem Maismehl. Der Teig wird später zu "Banku", einem gedämpften Gericht, das man zu Suppe oder Eintopf isst. © UBELONG/Adam Walker 3/17 Ein Mädchen bereitet Essen für Ihre Familie zu. © UBELONG/Nick Parisse 4/17 "Viele Kinder sterben in diesem Dorf", erzählt Ama, die selbst Mutter ist. Auch ihre Kinder sind unterernährt, Ama fürchtet um ihr Leben. Doch eine Behandlung im Krankenhaus kann sie sich nicht leisten. © UBELONG/Roseanne Furniss 5/17 Nyanyano hat keine Müllabfuhr. Abfall verrottet im Freien … © UBELONG/Joey Rosa 6/17 … und verschmutzt Umwelt und Brunnen. Das verseuchte Trinkwasser führt zu Infektionen und Durchfall. © UBELONG/Raul Roman 7/17 Weil Müllabfuhr und Kanalisation fehlen, sind die Folgen der Mangelernährung noch gravierender. © UBELONG/Adam Walker 8/17 Nana, das Dorfoberhaupt von Nyanyano, sitzt in seinem Palast. Als traditioneller Führer ist er für die politischen und ethischen Angelegenheiten des Fischerdorfes zuständig. © UBELONG/Joey Rosa 9/17 Joy Glii (links) und Beatrice Amponfi (rechts) arbeiten an der Kasoa-Klinik für unterernährte Kinder. Beatrice schätzt, dass nur jedes fünfte unterernährte Kind eingeliefert wird – vor allem die extrem mangelernährten Fälle. © UBELONG/Joey Rosa 10/17 Dem ghanaischen Gesundheitssystem fehlt es an Mitteln. Der Großteil der unterernährten Kinder bekommt niemals eine Behandlung. © UBELONG/Nick Parisse 11/17 Der Kreißsaal der Klinik in Nyanyano © UBELONG/Adam Walker 12/17 Hanna Abekah ist 23 Jahre alt. Ihre beiden Kinder sind mangelernährt: "Meine Küche ist leer. Ich habe kein Essen." Dabei ist sie Fischhändlerin. © UBELONG/Adam Walker 13/17 Die meisten Haushalte haben weniger als 10 US-Dollar pro Woche, um eine ganze Familie zu ernähren. © UBELONG/Raul Roman 14/17 In Apprah ist das Schulessen zur Mittagszeit oft das einzige Mahl des Tages. © UBELONG/Raul Roman 15/17 Kindern und Erwachsenen fehlt grundlegendes Wissen über Ernährung. Deshalb besteht das Essen meist nur aus Stärke und enthält zu wenig Eiweiß und Vitamine. © UBELONG/Raul Roman 16/17 Weil sie unterernährt sind, können viele Kinder sich nicht konzentrieren. Oder schlafen zur Unterrichtszeit ein. © UBELONG/David Taylor 17/17 40 Prozent der Erwachsenen im Land hatten als Kinder Wachstumsschwierigkeiten. Die Folgen der Mangelernährung spüren sie noch heute. © UBELONG/Nick Parisse

In 51 Ländern bleibt die Lage "ernst" oder "sehr ernst", in einem weiteren Fall, der Zentralafrikanischen Republik, ist sie sogar "gravierend". Damit sind zwei Staaten mehr als im Vorjahr akut von Mangelernährung betroffen. Am Ende des diesjährigen Rankings finden sich neben der Zentralafrikanischen Republik mit dem Tschad, Sierra Leone, Madagaskar und Sambia vier weitere Länder in Afrika. Es folgen der vom Krieg gezeichnete Jemen sowie der Sudan und Liberia.



Verantwortung tragen auch Agrar-Multis

Insgesamt fiel der globale Indexwert, der die Verbreitung des Hungers erfasst, im Vergleich zum Jahr 2000 um 27 Prozent; im Vorjahr waren es 29 Prozent. Die Zahlen des Index' decken sich mit denen der Welternährungsorganisation (Fao). Demnach hatten 2016 rund 815 Millionen Menschen nicht genug zu essen – 38 Millionen mehr als 2015. Der Fao zufolge nahm dieser Wert nach gut einem Jahrzehnt des Rückgangs erstmals wieder zu. Als Gründe für eine schlechte Ernährungslage verweist der Bericht neben den Auswirkungen von bewaffneten Konflikten und Naturkatastrophen auch auf die Aktivitäten von multinationalen Agrar- und Nahrungsunternehmen.