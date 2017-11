Bewaffnete haben die Büros des Fernsehsenders Schamschad in der afghanischen Hauptstadt Kabul gestürmt. Polizeisprecher Basir Mudschahid zufolge hat sich zuerst ein Selbstmordattentäter am Tor des Senders in die Luft gesprengt. "Dann sind drei Angreifer in das Haus gerannt", sagte Mudschahid. Der TV-Sender selbst meldete auf Twitter mehrere Opfer und stellte vorübergehend den Sendebetrieb ein.

Offizielle Stellungnahmen blieben vage. Die Kabuler Polizei gab in einer ersten Stellungnahme bekannt, dass die Sicherheitskräfte "eine große Zahl der Mitarbeiter" retten konnten. Mindestens ein Wachmann sei jedoch durch die Angreifer getötet worden. Der Sender Tolo TV hingegen meldete den Tod einer weiblichen Angestellten. Afghanische Journalisten berichten unter Berufung auf ungenannte Augenzeugen zudem von Verletzten.



"Sie begannen, Granaten abzufeuern und zu schießen", sagte der Kameramann Nusrat Dewguli. Er habe mit vielen Kollegen aus dem Gebäude entkommen können. Der Angriff schien zunächst zu dauern, auch nach der Flucht der Mitarbeiter seien noch Schüsse zu hören gewesen. Ein Augenzeuge aus der Nachbarschaft, Mudschib Hanan, berichtete von drei Explosionen. Sicherheitskräfte seien angerückt, um die Bewaffneten zu stoppen. Einer der Täter sei bereits überwältigt worden, sagte der Sprecher des Innenministeriums Nadschib Danisch.



Die radikalislamischen Taliban teilten kurz nach Beginn des Angriffs mit, dass sie nicht dafür verantwortlich seien. Im Januar 2016 hatten sie einen Bus des Senders Tolo TV angegriffen und dabei mindestens sieben Menschen getötet. Kabul wurde in den vergangenen Wochen von mehreren tödlichen Attacken erschüttert. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat ihre Angriffe auf schiitische Moscheen und auf Militäreinrichtungen in Afghanistan verstärkt.