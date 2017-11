Im Fall des Attentäters Anis Amri ist den Ermittlern in Nordrhein-Westfalen im Februar 2016 eine weitere Ermittlungspanne unterlaufen. Dies gab der nordrhein-westfälische Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) bekannt. Demnach übersahen Beamte des Landeskriminalamts (LKA) auf einem in Berlin bei Amri sichergestellten Mobiltelefon mehrere Fotos. Sie zeigten unter anderem Amri mit einer Schusswaffe. Die Ermitler konnten dies erst jetzt aufklären, nach einem entsprechenden Hinweis aus Berlin.



Amri ist der Attentäter, der zehn Monate später, am 19. Dezember 2016, auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz zwölf Menschen tötete, als er mit einem gestohlenen LKW in die Weihnachtsmarktbuden hineinfuhr. Fast weitere 100 wurden verletzt.

Der Tunesier Amri war bereits am 18. Februar 2016 von Fahndern in Berlin kontrolliert und sein Handy dabei beschlagnahmt worden. Auf dem Gerät befanden sich insgesamt mehr als 12.000 Mediendateien – darunter auch ein Foto, das ihn zeigt, wie er eine Schusswaffe in die Kamera hält. Am 29. Februar 2016 wurde der gesamte Datensatz an das LKA in Düsseldorf geschickt. Das Waffen-Foto fiel dort bei der Auswertung bisherigen Erkenntnissen nach durchs Raster der IT-Forensiker. Reul kündigte Konsequenzen an: "Wir werden deshalb die Standards zur Auswertung großer Datenmengen beim LKA auf den Prüfstand stellen", sagte er.

Zur Auswertung von Computern, Tablets und Handys bedienen sich polizeiliche Ermittler meist Filtersoftware. Sie durchsucht Texte, Mails und andere Kommunikation nach Stichworten, die die Ermittler vorher festlegen. Eine solche elektronische Auswertung von Bildern und Videos ist technisch schwieriger, sicher gehen die Beamten nur, wenn sie diese Medien händisch sichern, also einzeln durchgehen. Mitunter legen die Staatsanwaltschaften auch Zeiträume fest, aus denen Texte und Mediendateien untersucht werden – vor oder nach diesen Zeiträumen erstellte Dateien bleiben unberücksichtigt.



Reul räumte bei der Auswertung der Bilder Probleme ein: Es dürfe nicht sein, dass Bilder von minderer Qualität wegen entsprechender Filtereinstellungen unentdeckt bleiben und deshalb nicht ausgewertet werden. "Für mich ist klar, dass Datenauswertung gerade in Terror-Verfahren bedeutet: Alle vorhandenen Daten werden ausgewertet", sagte der Minister. Es gehe aber nicht nur darum, Fehler der Vergangenheit klar zu benennen. "Wenn es neuere, intelligentere Software gibt, die dabei helfen kann, solche Fehler in Zukunft zu vermeiden, dann: her damit", sagte Reul.



Die Panne wird nun Thema im Parlament. "Ich habe den Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Fall Amri darüber bereits informiert", sagte Reul. "Die neue Landesregierung setzt sich für die umfassende Aufklärung des schrecklichen Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ein – unabhängig von Wahlterminen."