Der Tatverdächtige des Anschlags auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hatte womöglich weitere Attentate geplant. Das bestätigte ein Sprecher des Dortmunder Landgerichts. Seinen Angaben zufolge hat die Polizei bei ihren Ermittlungen auf dem Computer des 28-Jährigen entsprechende Suchbegriffe im Browserverlauf gefunden. Bei den Suchen aus dem Zeitraum zwischen dem Anschlag im April dieses Jahres und der Festnahme des Verdächtigen sei es um zwei Seilbahnbetreiber in den Alpen gegangen.

Der 28-Jährige soll die Sprengsätze am BVB-Mannschaftsbus gezündet haben, um mit Kursverlusten der BVB-Aktie an der Börse große Gewinne zu machen. Der Mann bestreitet eine Beteiligung an dem Attentat am Team-Hotel in Dortmund. Dabei waren am 11. April Abwehrspieler Marc Bartra und ein Polizist verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Dortmund wirft dem Mann aus Baden-Württemberg versuchten Mord in 28 Fällen vor. Das Landgericht Dortmund hat über die Annahme der Klage noch nicht entschieden.

Mit Seilbahnbetreibern und Aktienkursen beschäftigt

In der 43-seitigen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Dortmund heißt es nun, der Verdächtige habe sich im Internet mit mehreren Seilbahnbetreibern und deren Aktienkursen beschäftigt, berichteten der Spiegel und die Ruhr Nachrichten. Als Suchbegriffe gab der Mann den Berichten zufolge unter anderem "Bergbahnen Engelberg-Trübsee Tiflis AG" und deren Wertpapierkennnummer ein, ebenso suchte er nach der "Karwendelbahn AG". Dieses Verhalten lasse nur den Schluss zu, dass der Mann "sich ein neues Ziel suchte, um aus Kursverlusten aufgrund von Anschlägen Gewinne" zu erzielen, heißt es in der Anklage laut Spiegel.

Die Staatsanwaltschaft hat Ende August Anklage gegen den Mann erhoben. Er war bereits wenige Tage nach dem Anschlag vom 11. April festgenommen worden und soll aus Habgier gehandelt haben. Vor dem Anschlag soll er mit geliehenem Geld auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie gewettet haben.