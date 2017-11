Bei einer groß angelegten Antiterror-Razzia hat die Polizei sechs mutmaßliche Anhänger des "Islamischen Staates" festgenommen. In Kassel, Hannover, Essen und Leipzig durchsuchten etwa 500 Polizisten insgesamt acht Wohnungen und beschlagnahmten Mobiltelefone, Laptops und Unterlagen.



Bei den festgenommenen Personen soll es sich um Syrer im Alter zwischen 20 und 28 Jahren handeln. Vier von ihnen halten sich demnach seit Dezember 2014 und zwei seit dem Spätsommer 2015 als Asylbewerber in Deutschland auf. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main teilte mit, die Männer würden verdächtigt, "einen Anschlag mit Waffen oder Sprengstoff auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet zu haben". Die Anschlagsplanung soll aber noch nicht abgeschlossen gewesen sein.

Hinweise auf die Terrorverdächtigen sollen die Ermittler nach Informationen der Welt von Flüchtlingen erhalten haben. Die Festgenommenen sollen unter falscher Identität nach Deutschland eingereist sein.