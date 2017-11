Die argentinische Marine sucht mit Flugzeugen und Schiffen im Atlantik nach einem seit Mittwoch vermissten U-Boot. Die San Juan war mit 44 Mann Besatzung auf einer Routinemission zur Marinebasis Ushuaia am Südenende Argentiniens. Auf dem Rückweg zur Heimatbasis Mar del Plata riss am Mittwochmorgen der Funkkontakt ab. Donnerstagnachmittag begann die Suche, bislang ohne Ergebnis. Der letzte bekannte Standort des U-Boots war 432 Kilometer vor der Küste der Halbinsel Valdés.

Die Marine geht offiziell davon aus, dass lediglich die Funkanlage ausgefallen ist. Man wisse nicht, was passiert sei, sagte ein Sprecher der Marine am Freitag. Man vermute, dass es ein ernstes Problem mit der Kommunikationsausrüstung, der Stromversorgung, Kabeln, der Antenne oder anderer Ausrüstung gegeben habe. Allerdings haben die U-Boote in einem solchen Fall die Anweisung, aufzutauchen. Bislang gibt es aber keinen Sicht- oder Radarkontakt.



Am Freitagabend wurde die Suche dann offiziell zu einer Such- und Rettungsmission (SAR) hochgestuft. Der argentinische Präsident Maurico Macri sagte, man werde alle nationalen und internationalen Hilfsangebote nutzen, um die "San Juan" so schnell wie möglich zu finden.



NASA-Flugzeug hilft bei Suche

Neben argentinischen Flugzeugen und Schiffen beteiligt sich auf Bitten Argentiniens auch ein Flugzeug der US-Weltraumbehörde NASA daran. Eigentlich für die Beobachtung der Antarktis zuständig, kann die Maschine mit ihren Sensoren auch ein getauchtes oder gesunkenes U-Boot orten. Man bereite sich bereits darauf vor, auch Rettungsschiffe zu schicken, zitieren Medien einen Sprecher des U.S. Southern Command. Auch andere Länder haben ihre Hilfe angeboten.



Die San Juan ist ein 66 Meter langes dieselelektrisches U-Boot der Klasse TR 1700. Sie wurde in Deutschland für den Export gebaut. Argentinien war das einzige Land, das zwei dieser U-Boote kaufte. Sie wurden bei den Nordseewerken in Emden gebaut. Die San Juan lief 1983 vom Stapel und ist seit 1985 bei der argentinischen Marine im Dienst.