Zehntausende Demonstranten haben in Barcelona die Freilassung von acht separatistischen Politikern gefordert. Sie wurden nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des katalanischen Regionalparlaments inhaftiert. Zu der Großkundgebung am Samstagnachmittag hatten die Bürgerinitiative Katalanische Nationalversammlung (ANC) und der Kulturverein Òmnium Cultural aufgerufen.



Unter anderem forderten die Demonstranten die Freilassung der "beiden Jordis". Gemeint sind damit ANC-Chef Jordi Sánchez und Jordi Cuixart, der Leiter von Òmnium Cultural. Beide wurden am 16. Oktober wegen "aufrührerischen Verhaltens" in Madrid festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Zahlreiche Teilnehmer hielten Schilder mit der Aufschrift "Freiheit für die politischen Gefangenen" in den Händen, andere schwenkten die Estelada, die Flagge der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Mit Blick auf die Zentralregierung in Madrid riefen die Demonstranten: "Raus mit der Besatzungsmacht!"



Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau warf der abgesetzten katalanischen Führung unterdessen vor, die Region in ein "Desaster" getrieben zu haben. "Sie haben Spannungen provoziert und einseitig die Unabhängigkeit erklärt, was die Mehrheit gar nicht will", sagte Colau bei einem Treffen mit Parteimitgliedern, bevor sie bei dem Protestmarsch ebenfalls die Freilassung der Gefangenen forderte. Die 43-Jährige hatte sich bereits vor dem Unabhängigkeitsreferendum gegen eine Abspaltung von Spanien ausgesprochen.

Kandidiert der inhaftierte Junqueras als Spitzenkandidat?

Nach einem Referendum über die Abspaltung der Region von Spanien am 1. Oktober war die Situation in Katalonien außer Kontrolle geraten. Zwar stimmte eine Mehrheit damals für die Unabhängigkeit, doch war wochenlang unklar, ob die Regionalregierung von Carles Puigdemont sie auch tatsächlich vollziehen würde. Die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy entmachtete die Regionalregierung schließlich Ende Oktober und übernahm die Kontrolle in Katalonien. Der ehemalige Chef der Regionalregierung, Puigdemont, setzte sich zusammen mit vier weiteren Politikern nach Brüssel ab. Die spanische Regierung kündigte Neuwahlen in Katalonien für den 21. Dezember an.

Die Partei des abgesetzten katalanischen Vizeregierungschefs, Oriol Junqueras, will ihn bei den kommenden Regionalwahlen als Spitzenkandidat aufstellen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf Insider aus der linksnationalistischen Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ebenso wie Jordi Sánchez und Jordi Cuixart ist auch Junqueras aktuell inhaftiert. Auch die früheren Regionalminister der ERC, die ebenfalls in Untersuchungshaft sind oder sich zusammen mit Puigdemont nach Brüssel abgesetzt haben, stünden auf der Liste, hieß es weiter.



Am Freitag war die abgesetzte Parlamentspräsidentin Carme Forcadell nach Hinterlegung einer Kaution von 150.000 Euro aus der Untersuchungshaft freigekommen. Allen inhaftierten Politikern drohen lange Haftstrafen. Ihnen werden Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Auch Puigdemont hatte trotz seiner Probleme mit der Justiz angekündigt, als Spitzenkandidat seiner Partei Partit Demòcrata Europeu Català zur Verfügung zu stehen.