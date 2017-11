Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat sich erstmals zu dem Verdacht geäußert, kriminelle arabische Clans würden die Berliner Polizei gezielt unterwandern – und diese bislang anonym geschilderten Missstände offiziell bestätigt. Es gebe "deutliche Hinweise" auf einen solchen strategischen Ansatz, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Bodo Pfalzgraf, im ZDF. Die Clans versuchten, "bestimmte Familienangehörige von Straftaten frei zu halten", um sie dann im öffentlichen Dienst unterbringen zu können.

"Die Wahrheit muss auf den Tisch"

"Die haben natürlich ein ganz vitales Interesse daran, genau zu wissen, wo und wie Staat funktioniert, wie Polizei tickt, wann Durchsuchungen stattfinden", führte Pfalzgraf aus und sprach von "Einzelfällen", denen man aber nachgehen müsse. "Die Wahrheit muss auf den Tisch", sagte er.



Der Verdacht, dass kriminelle Clans die Polizei zu unterwandern versuchen, war in den vergangenen Tagen im Zuge der Vorwürfe gegen die Berliner Polizeiakademie laut geworden. Demnach sollen dort Polizeischüler mit Migrationshintergrund durch Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse aufgefallen sein. Inzwischen räumte die Polizeispitze Probleme an der Polizeiakademie ein. Es gebe Bewerber, bei denen Respekt, Disziplin und Rücksichtnahme nicht ausreichten. Manche beherrschten die deutsche Sprache ungenügend. Es gebe Nachhilfekurse. Einige Anwärter seien zuvor straffällig geworden.

Sondersitzung des Berliner Innenausschusses

Polizeigewerkschafter Pfalzgraf sprach sich für eine Taskforce aus, die statt der Akademieführung die Aufklärung übernehmen sollte. Auch die Einstellungskriterien für die Polizei müssten überprüft werden. Derzeit werden an der Schule rund 1.200 junge Menschen ausgebildet, etwa 40 Prozent haben ausländische Wurzeln.

An diesem Mittwoch befasst sich auch der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses mit den Vorwürfen. Die Opposition aus FDP, CDU und AfD hat eine Sondersitzung durchgesetzt.