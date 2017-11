Nazi-Tätowierungen sind ein Kündigungsgrund für Polizisten. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Geklagt hatte ein Berliner Polizist, der Runen und Noten des Horst-Wessel-Liedes auf seinem Körper tätowiert hat. Der Mann zeigte auch den Hitler-Gruß und sammelte Nazi-Devotionalien in seiner Wohnung. Nach zehn Jahren Rechtsstreit darf das Land Berlin darf den Mann jetzt aus dem Beamtenverhältnis entlassen.



Der rechtsextreme Polizist verrichtet bereits seit 2007 keinen Polizeidienst mehr, hat aber seither seine vollen Beamtenbezüge erhalten. Bereits seit zehn Jahren versucht das Land Berlin, den Mann zu entlassen. Die beiden vorhergehenden Gerichtsinstanzen gaben allerdings dem Beamten recht. Ihm wurde vorgeworfen, Kontakte zur rechtsextremen Szene zu unterhalten. Seine Tätowierungen zeigten eine "Wolfsangel", zwei Odalrunen sowie zwei Sigrunen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. In seiner Wohnung hinge ein gerahmtes Bild von Adolf Hitler mit der Aufschrift "one day the world will know Adolf Hitler was right". Beim Umzug nach Berlin hätte der Polizist sich außerdem das Autokennzeichen "HH" zuteilen lassen. Eine in Neonazi-Kreisen übliche Abkürzung für "Heil Hitler".

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts dürfte künftig als Maßstab gelten. Das Tragen von Tätowierungen mit verfassungswidrigem Inhalt verletze die Treuepflicht eines Beamten, befanden die Richter. Sie betonten aber, es komme auch auf die Gesamtwürdigung eines Falles an.

Die Berliner Polizei hatte sich in den vergangenen Wochen gegen Vorwürfe wehren müssen, die Polizeiakademie sei von kriminellen arabischen Clans unterwandert. Die Vizepräsidentin der Berliner Polizeiakademie sagte der ZEIT, man wolle den Nachwuchs künftig sorgfältiger auswählen und auf politische Haltungen abklopfen.