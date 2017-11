Ein schweres Erdbeben hat die nordöstliche Grenzregion zwischen dem Irak und dem Iran erschüttert. Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, erreichte das Beben eine Stärke von 7,2. Nach vorläufigen Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam hatten die Erdstöße sogar eine Stärke von 7,3.

Laut USGS befand sich das Zentrum des Bebens in einer Gebirgsregion 32 Kilometer südwestlich von der Stadt Halabdscha in fast 40 Kilometern Tiefe. Halabdscha ist eine Stadt in der Autonomen Region Kurdistan und hat 57.000 Einwohner. Eine kurdische Nachrichtenseite meldete, das Erdbeben sei in zahlreichen kurdischen Städten wie Halabdscha, Erbil und Duhok zu spüren gewesen. In der Stadt Chanakin seien 16 Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden; in der Stadt Kore in der Provinz Erbil hätten Augenzeugen von zwei Toten berichtet. Offiziell bestätigt wurden diese Zahlen zunächst nicht.

Ein irakischer Experte sprach von einem Beben der Stärke 6,5. Die Erschütterungen seien auch in der irakischen Hauptstadt Bagdad zu spüren gewesen. Das Zentrum habe rund 100 Kilometer südlich der irakischen Stadt As-Sulajmanija gelegen.

Im iranischen Fernsehen hieß es, das Beben sei auch im Iran zu spüren gewesen. In der iranischen Grenzstadt Ghassre Schirin seien mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, es gebe bislang 20 Verletzte. Acht Ortschaften seien dort beschädigt worden, in einigen sei der Strom ausgefallen.