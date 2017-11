Das Verbot von rituellen Schlachtungen in "temporären Schlachthöfen" verstößt nicht gegen das Recht auf Religionsfreiheit. Das geht aus den Schlussanträgen von Generalanwalt Nils Wahl vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) hervor. Dass Schlachtungen grundsätzlich nur in zugelassenen Schlachthöfen durchgeführt werden dürften, sei eine vollkommen neutrale Regel, heißt es darin. Der EuGH folgt in der Regel den Empfehlungen des zuständigen Generalanwaltes.



Im Ausgangsfall hatten mehrere islamische Vereinigungen und Moschee-Dachverbände in Belgien geklagt, nachdem 2015 bestimmt wurde, dass alle Schlachtungen von Tieren ohne Betäubung, auch während des islamischen Opferfests, nur noch in zugelassenen Schlachthöfen erlaubt seien. Ein belgisches Gericht legte dem EuGH daraufhin die Frage vor, ob diese strikte Vorgabe praktizierende Muslime daran hindern könnte, ihrer religiösen Pflicht am Opferfest nachzukommen – und deshalb ihre Religionsfreiheit unzulässig beschränke.

Generalanwalt Wahl wies dies nun in seinen Schlussanträgen zurück. Wenn es zu "konjunkturellen Kapazitätsproblemen" bei Schlachthöfen anlässlich des islamischen Opferfests komme, stelle sich allenfalls die Frage, wer für den Bau weiterer Schlachthöfe aufkommen müsse. Die Vorschrift, dass aus Gründen des Tierwohls und der Gesundheit nur in zugelassenen Schlachtereien geschächtet werden dürfe, sei insoweit neutral und keine Einschränkung der Religionsfreiheit.

Das Schächten ist eine in Islam und Judentum vorgeschriebene rituelle Schlachtmethode, die den Verzehr von unblutigem Fleisch ermöglicht. Dabei werden den Tieren mit einem Schnitt die Halsschlagadern sowie die Luft- und Speiseröhre durchtrennt. Auf eine Betäubung wird verzichtet, sodass das Tier wegen des noch aktiven Kreislaufs vollständig ausblutet. Der Genuss von Blut ist in beiden Religionen verboten.



In Deutschland ist Schächten nach dem Tierschutzgesetz verboten. Allerdings können Religionsgemeinden, deren Glaube die Schächtung "zwingend vorschreibt", Sondergenehmigungen beantragen.