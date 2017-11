Gegen den in Schwerin wegen Terrorverdachts festgenommenen Yamen A. ist Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Demnach wird dem 19-jährigen Syrer die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Nach Informationen von ZEIT ONLINE wurden die Behörden auf ihn aufmerksam, weil er in Chats in sozialen Netzwerken angekündigt hatte, einen Anschlag begehen zu wollen. Doch noch immer ist unklar, was er genau mit der Bombe vorhatte, an der er gebaut haben soll.

Nach den Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft hat der junge Mann seit Juli einen Bombenanschlag mit hochexplosivem Sprengstoff geplant und bereits konkret vorbereitet. Sein Ziel sei es gewesen, möglichst viele Menschen zu töten und zu verletzen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte, es sei gelungen, einen "schweren Terroranschlag in Deutschland" zu verhindern.

Der junge Mann soll über das Internet auch Kontakt zu einer Person gehabt haben, die sich selbst als "Soldat des Kalifats", also als Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat", bezeichnete.



Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU), teilte mit, der Festgenommene sei im Herbst 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er habe im Februar 2016 in Mecklenburg-Vorpommern einen Asylantrag gestellt. Seit April 2016 sei er im Besitz einer befristeten Aufenthaltserlaubnis gewesen und habe subsidiären Schutz gehabt. Bisher sei der Mann nicht auffällig gewesen.